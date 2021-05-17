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Новосибирские депутаты раскрыли доходы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Горсовет Новосибирска

Депутаты Горсовета опубликовали сведения о доходах за 2020 год, самым богатым оказался депутат от «Единой России» Кирилл Покровский, он заработал 35,4 миллиона рублей.

Покровский — совладелец строительной компании «КПД-Газстрой». Кроме высокого дохода, он владеет жилыми домами, тремя земельными участками, дачей, автомобилем Land Rover Range Rover, гидроциклом и прицепом.

Чуть меньше заработала депутат «Единой России» Екатерина Митряшина — она задекларировала 24,1 миллиона рублей. Это больше на 23 миллиона, чем год назад. У нее четыре квартиры.

Увеличение дохода, как сказано в документе, связано с подарками, доходом от ценных бумаг, накоплением за прошлые годы, доходом от продажи долевой квартиры.

В тройке самых богатых депутатов оказался единоросс Игорь Кудин. Он заработал 21,1 миллиона рублей, а жена — 22,9 миллиона рублей. В собственности супругов 46 земельных участков, жилой дом. Депутат не имеет автомобиля, а у его жены — Lexus LX570.

Кудин владеет компаниями «Автобилеты», «Медика», «Медтехстандарт», является замдиректором ООО «Медтехника для дома», которым владеет его жена.

Самый низкий доход в 2020 году оказался у независимого депутата Светланы Каверзиной, она заработала 47 тысяч рублей, в ее собственности доля в квартире.

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