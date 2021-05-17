Массовая авария произошла в Новосибирске

Мотоцикл и три машины столкнулись на улице Карла Маркса в Новосибирске, в аварии пострадал мотоциклист, сообщает УГИБДД по городу.

В 15.25 у на улице Карла Маркса, 55 произошло столкновение трех машин и мотоцикла. Автомобиль Mazda Family двигался со стороны улицы Ватутина в сторону моста Октябрьского, при развороте совершил столкновение с мотоциклом Honda, который двигался во встречном направлении.

Затем мотоцикл Honda столкнулся с припаркованными автомобилями Hyundai Solaris и Toyota Camry. В ДТП пострадал водитель мотоцикла Honda, который был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.