Мэр Красноярска показал пример катания на самокате

Мэр Красноярска Сергей Еремин покатался на самокате и попросил красноярцев соблюдать правила дорожного движения.
Сервисы аренды самокатов стали очень популярны во многих крупных городах Сибири. Но пешеходы не всегда довольны шустрым соседям по тротуару.
«Прошлись с девчатами и пешком, и покатались на
электросамокатах. На Центральной набережной мы несколько лет назад делали
специальную разметку, чтобы разделить потоки пешеходов и тех, кто передвигается
на велосипедах или самокатах. Однако некоторые красноярцы эти правила
игнорируют», — написал Еремин в Instagram.
Градоначальник просит соблюдать культуру движения в общественных пространствах. И не передвигаться пешком по велосипедной дорожке или на самокате по пешеходной части.
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