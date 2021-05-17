Мэр Красноярска показал пример катания на самокате

Мэр Красноярска Сергей Еремин покатался на самокате и попросил красноярцев соблюдать правила дорожного движения.

Сервисы аренды самокатов стали очень популярны во многих крупных городах Сибири. Но пешеходы не всегда довольны шустрым соседям по тротуару.

«Прошлись с девчатами и пешком, и покатались на электросамокатах. На Центральной набережной мы несколько лет назад делали специальную разметку, чтобы разделить потоки пешеходов и тех, кто передвигается на велосипедах или самокатах. Однако некоторые красноярцы эти правила игнорируют», — написал Еремин в Instagram.







Градоначальник просит соблюдать культуру движения в общественных пространствах. И не передвигаться пешком по велосипедной дорожке или на самокате по пешеходной части.