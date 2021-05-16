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Экс-советница президента США попросила у Путина гражданство

Источник:
РИА Новости
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Фото: Sibnet.ru

Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси попросила президента Владимира Путина предоставить ей российское гражданство.

«Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня», — приводит РИА Новости слова Масси, сказанные ей в эфире российского телевидения.

По словам Масси, она посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела. «Я знаю, что они будут говорить: что я — предатель», — призналась Масси.

Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. Окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже. С 1984 по 1988 год была советником Рейгана по отношениям с СССР.

По ее словам, американский лидер встречался с ней не менее 17 раз, часто наедине, и подробно расспрашивал о русской культуре. От нее он узнал русскую поговорку «Доверяй, но проверяй», прочно вошедшую в обиход американской дипломатии.

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