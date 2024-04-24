Посол Антонов заявил, что США раскрыли истинный смысл санкций

Соединенные Штаты перестали скрывать истинный замысел санкций России — «конъюнктурные и хищнические амбиции», заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«В Вашингтоне перестали скрывать истинный замысел ограничительного нажима на нашу страну. Речь идет не о каких-либо мифических устремлениях по урегулированию конфликта на Украине, а о банальных конъюнктурных и хищнических амбициях», — приводит телеграм-канал посольства России в США заявление Антонова.

Так посол прокомментировал высказывания представителей американской администрации о намерении усилить давление на российскую энергетику.

Дипломат подчеркнул, что американские власти «при любом случае» угрожают России рестрикциями. «Налицо тривиальный сценарий: если американцы не могут выстоять в честном экономическом соперничестве, в ход идут санкции», — отметил он.