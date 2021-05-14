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Подросток со СМА в Новосибирске умерла без лекарства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Девушка с редким заболеванием — спинальной мышечной атрофией умерла, не получив лекарство «Рисдиплам», сообщает СУ СК РФ по новосибирской области.

Спинальная мышечная атрофия — генетическое заболевание. Из-за дефекта в гене мышцы постепенно атрофируются. В зависимости от типа СМА, физическая сила человека и его способность ходить, есть или дышать могут быть значительно уменьшены или полностью утрачены.

Цена «рисдиплама» — 340 тысяч долларов в год. Лечение пожизненное. «Рисдиплам» стал вторым зарегистрированным в России препаратом для лечения СМА. Первый — «Спинраза» — был одобрен в августе 2019 года, но большинство российских пациентов не может его получить.

По предварительным данным, 17-летняя девушка, страдающая спинальной мышечной атрофией, возможно умерла от нехватки положенного ей по закону лекарственного препарата «Рисдиплам». Такое лекарство она должна была получить 1 июня. Приехав в гости к родственникам в город Куйбышев, ребенку стало плохо и после госпитализации, она скончалась в медицинском учреждении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

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Новосибирск #ЧП #Происшествия
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DubleJin

Если равняемся по ценам, неплохо было бы и по доходам подравняться!

Иркут 69

Про это забудьте. В нашем государстве рост цен всегда будет опережать рост доходов. А в последнее время...

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Xermer

А деньги на эту инициативу, как всегда, возьмут в карманах простых граждан да?
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