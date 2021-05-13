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Россия «приземлит» западные соцсети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новый закон обяжет крупные иностранные технологические компании открывать представительства в России, в первую очередь он коснется крупных соцсетей и мессенджеров, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин.

Под новый закон обязательно попадут Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, Steam, а также онлайн-игра World Of Tanks. Соответствующий документ вскоре внесут в Госдуму.

Парламентарии уже назвали его законом о «приземлении» крупных зарубежных технологических компаний. Планируется, что Роскомнадзор запустит цифровую платформу, где зарубежные компании будут регистрироваться и открывать личный кабинет.

Изменения коснутся зарубежных компаний, которые распространяют информацию на русском языке, таргетируют рекламу на российских потребителей, получают прибыль от деятельности в России, имеют не менее 500 тысяч россиян ежедневной аудитории.

За отказ открывать в России официальные представительства против компаний могут быть применены санкции, в том числе запрет на проведение платежей в их адрес, запрет на трансграничную передачу данных пользователей, запрет рекламы.

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Технологии #Соцсети #Интернет
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