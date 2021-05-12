Сарай командира полка начала 20 века покажут новосибирцам

Фото: © Сараев Владимир, Sibnet.ru
Музей Новосибирска планирует создать парк малой деревянной архитектуры, сообщила директор Музея Новосибирска Елена Щукина.
У музея есть порядка 3 тысяч квадратных метров в районе конторы Будагова на улице Большевистской.
«Самый удачный вариант сохранить историзм места — дополнить фрагментами, которые уходят из города. Это дома, которые не признаны архитектурными памятникам. Ворота, часть забора, фрагменты наличников», — отметила Щукина.
По его словам, ко дню города планируется завершить работы и показать горожанам сарай для дров командира полка начала 20 века — один из сохраненных городских объектов.
лачиновДа что за маразм то! А с мошенниками бороться не пробовали? Почему выгоду получают банки, а риски на...
Nik3316вообще он про Америку имел ввиду, но с твоим образованием тебе простительно писать бред...
DisobedientОпять повстанца обзывают?)))Нет только тебе и верим, только тебя и читаем. Слушай а тот который на эхо...
UynachalnicaЭто конечно проще, чем взыскивать с банков за сотрудничество с мошенниками.