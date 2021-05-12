Сарай командира полка начала 20 века покажут новосибирцам

Музей Новосибирска планирует создать парк малой деревянной архитектуры, сообщила директор Музея Новосибирска Елена Щукина.

У музея есть порядка 3 тысяч квадратных метров в районе конторы Будагова на улице Большевистской.

«Самый удачный вариант сохранить историзм места — дополнить фрагментами, которые уходят из города. Это дома, которые не признаны архитектурными памятникам. Ворота, часть забора, фрагменты наличников», — отметила Щукина.

По его словам, ко дню города планируется завершить работы и показать горожанам сарай для дров командира полка начала 20 века — один из сохраненных городских объектов.