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Сарай командира полка начала 20 века покажут новосибирцам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Сараев Владимир, Sibnet.ru

Музей Новосибирска планирует создать парк малой деревянной архитектуры, сообщила директор Музея Новосибирска Елена Щукина.

У музея есть порядка 3 тысяч квадратных метров в районе конторы Будагова на улице Большевистской.

«Самый удачный вариант сохранить историзм места — дополнить фрагментами, которые уходят из города. Это дома, которые не признаны архитектурными памятникам. Ворота, часть забора, фрагменты наличников», — отметила Щукина.

По его словам, ко дню города планируется завершить работы и показать горожанам сарай для дров командира полка начала 20 века — один из сохраненных городских объектов.

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лачинов

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Nik3316

вообще он про Америку имел ввиду, но с твоим образованием тебе простительно писать бред...

Disobedient

Опять повстанца обзывают?)))Нет только тебе и верим, только тебя и читаем. Слушай а тот который на эхо...

Uynachalnica

Это конечно проще, чем взыскивать с банков за сотрудничество с мошенниками.
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