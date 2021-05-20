Мышь бывает универсальной: обзор Logitech M190

Удобная форма, полтора года стабильной работы на одной батарейке и привлекательная цена — бесспорные достоинства беспроводной мыши M190 от Logitech . А если добавить точное отслеживание и плавную прокрутку, устройство становится оптимальным для большинства задач.

Обычно при выборе мыши учитываются базовые требования: устройство должно быть удобным, надежным и недорогим. Но недорогие часто оказываются ненадежными, надежные — неудобными, а удобные — дорогими. Возможно ли сочетание трех этих качеств в одной мышке? Logitech заявляет, что да — это беспроводная мышь M190.

Товар лицом

Удобство устройства начинается с его упаковки. M190 «спрятана» в прозрачном пластиковом блистере. Он позволяет оценить внешний вид и форму мыши, не извлекая, примерить ее на руке. Блистер легко и аккуратно вскрывается благодаря специальной насечке, нанесенной на обратной стороне.

Комплект поставки беспроводной мыши Logitech M190 Фото: © Sibnet.ru

В комплект, помимо мышки и инструкции по эксплуатации, входит батарейка размера AA (Duracell) и USB-ресивер, работающий на частоте 2.4 ГГц.

Контакты батарейки защищены пластикой полоской. Значит, она сохранит свой заряд до момента начала пользования мышкой.

Расположение USB-ресивера беспроводной мыши Logitech M190 Фото: © Sibnet.ru

USB-ресивер спрятан в самой мышке. Он находится в специальном углублении под крышкой для батарейки.

В общем, упакован товар удобно и эстетично. К комплектации также претензий нет.

Эффект ладони

Компьютерная мышь — одно из самых часто используемых человеком устройств. Многие люди проводят с ней, как минимум, восемь часов в сутки. От ее формы зависит не только комфорт, но и здоровье пользователя. Многие офисные работники страдают тоннельным синдромом.

В идеальном случае мышка должна быть продолжением руки — точно ложиться под ладонь. Многие их так себе и выбирают — исключительно под себя.

Но если в семье за одним стационарным компьютером работает несколько членов семьи разной комплекции? А если компании нужно централизованно закупить множество подобных устройств? Тут подойдет универсальный вариант.

Мышь Logitech M190 имеет эргономичный дизайн Фото: © Sibnet.ru

M190 от Logitech имеет классическую форму. Она соответствует естественной форме кисти среднего и большого размера. Эргономичный дизайн повторяет естественные изгибы ладоней. Мышь хорошо подходит для работы как правой, так и левой рукой.

Корпус выполнен полностью из пластика. Некоторые предпочитают прорезиненные поверхности, но цены на такие устройства выше. У M190 она слегка шероховатая, но приятна на ощупь. В ней нет острых граней, которые часто встречаются у мышек даже средней ценовой категории.

Лаконичный дизайн

Специальные округлые кнопки запроектированы под оптимальное расположение пальцев, а дополнительная поддержка для кисти обеспечивает нужный комфорт работы.

Форма Logitech M190 повторяет естественные изгибы ладоней Фото: © Sibnet.ru

Кнопки нажимаются с легким усилием и негромким приятным звуком, без необходимости изменения положений пальцев. Пластиковое колесо крутится также легко (может быть даже чрезмерно легко) и почти бесшумно.

Продвинутых пользователей, возможно, разочарует отсутствие дополнительных боковых клавиш. Но большинству они не нужны.

Скользит мышь на пяти небольших круглых ножках, две из которых расположены на съемной части корпуса.

Мышь Logitech M190 имеет пяти круглых ножек Фото: © Sibnet.ru

Дизайн у M190 лаконичен, благодаря чему смотреться мышь будет одинаково хорошо как на деловом совещании, так и на домашнем рабочем столе. Тем более, что она представлена в четырех цветах: темно-сером, сером, синем и красном.

Длина мышки — 115,4 миллиметра, ширина — 66,1 миллиметра, толщина — 40,3 миллиметра, вес устройства (с батареями) — 89,9 грамма.

Находка для чайника

Необходимость установки специального ПО или других настроек для многих становится затруднением. У M190 нет такого недостатка. Благодаря технологии Plug and Play устройство сразу готово к работе. Нужно просто подключить USB-ресивер мышки в порт.

Батареи Logitech M190 хватает на 18 месяцев работы Фото: © Sibnet.ru

Никакого дополнительного программного обеспечения мышь Logitech не требует. Отдельным гикам это покажется недостатком: им нужны продвинутые функции. Но большинству важнее простота.

Обычные люди также обращают внимание на экономичность. «Навороченные» мыши, стремительно разряжающие батарейки, им точно не подойдут.

Что касается качества работы и надежности устройства, беспроводное подключение стабильно, практически без задержек и сбоев действует на расстоянии до 10 метров.

Прокрутка колеса обеспечивает контролируемую построчную навигацию. Иными словами, мышь обеспечивает точные движения без раздражающих пропущенных щелчков .

Оптический датчик гарантирует плавность и точность перемещения курсора при использовании мыши практически на любой поверхности.

Работает устройство в операционных системах: Windows 7 и выше, MacOS 10.10 или выше, Chrome OS, Linux с ядром 2.6 и более поздние версии.

Оправдывает Logitech M190 себя и в последнем важнейшем качестве — доступности. У нее приятная цена для подобного класса устройств — от 790 рублей. Купить можно в магазинах торговых сетей «М.Видео», «Ситилинк» и «ДНС».

Резюме: Logitech M190 — универсальное устройство, прекрасно походящее, как для офиса, так и для дома. И она действительно сочетает в себе три главных качества — удобство, надежность и доступность.

Мыши Logitech M190 разыгрываются в конкурсе прогнозов, открытом на Sibnet.ru к чемпионату мира по хоккею. Болельщикам предлагается делать прогнозы на итоги матчей. За угаданный счет, победителя и разницу шайб начисляются баллы. Главные призы получат десять наиболее удачливых участников, набравших наибольшее количество баллов. Еще ряд подарков будет разыгран между остальными участниками.