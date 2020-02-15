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Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Количество моделей умных колонок стремительно растет. Недавно рынок взволновала очередная новинка — «Яндекс.Станция Мини» — компактное устройство с фирменным голосовым помощником. Мы провели тест-драйв гаджета и выяснили — легко ли подключить колонку, нужно ли покупать подписку, и насколько хорошо «Алиса» понимает команды.

Первая умная колонка компании «Яндекс» вышла в июле 2018 года. «Яндекс.Станция Мини» была представлена осенью 2019 года, это компактная версия полноразмерной станции. Главные особенности колонки — фирменный голосовой помощник «Алиса» внутри, интеграция с различными смарт-устройствами для умного дома, управление голосом и жестами.

Комплект и дизайн

«Яндекс.Станция Мини» предоставлена на тест-драйв электронным дискаунтером «Ситилинк». Колонка поставляется в небольшой картонной коробке с изображениями устройства и краткими техническими характеристиками. Внутри адаптер питания на 7,5 Вт, кабель для зарядки, документация и набор стикеров.


Колонка компактная, умещается на ладони, корпус цилиндрической формы, закрывающий динамик «кожух» выполнен из приятной на ощупь ткани. На боковой части устройства есть панель с разъемом питания USB Type-C, выходом формата миниджек и единственной кнопкой, нажатие на которую отключает микрофоны устройства на аппаратном уровне.

Сверху расположен световой индикатор, его цвет показывает состояние станции и чем именно сейчас занята «Алиса». При активации загорается фиолетовый цвет, когда колонка «переваривает» команду, световое кольцо начинает вращаться. Красный цвет подскажет, что пропал интернет. При настройке Wi-Fi или Bluetooth индикатор загорается голубым светом.


Нижняя часть корпуса защищена резиновым на ощупь покрытием — скорее всего, гаджету не страшен пролитый на кухонный стол чай, но такие эксперименты проводить мы не стали. Здесь размещен логотип, серийный номер модели, а также техническая информация об устройстве и производителе.

Конструкция и характеристики

Станция имеет встроенный TOF-датчик, отвечающий за распознавание жестов, он встроен сверху. С его помощью можно регулировать громкость движением ладони: вверх — громче, вниз — тише. Датчик работает корректно, однако иногда требуется повторить жест, чтобы устройство уменьшило или увеличило громкость.

«Яндекс.Станция Мини» имеет сразу четыре микрофона и единственный динамик мощностью 3 Вт. Выдающегося звучания ждать от компактной колонки бессмысленно — не позволяет формат. Запас громкости приличный, хватит для озвучивания средних размеров комнаты, но качество вряд ли устроит меломана.


Звуковые возможности можно расширить, подключив к устройству внешние колонки, именно для этого предназначен Aux-разъем. Рассчитывать на чудесное преображение не стоит — начинка «Яндекс.Станция Мини» все-таки относится к бюджетному классу. Однако с аудиокнигами или подкастами гаджет справляется отлично.

Встроенного аккумулятора нет, хотя большинство компактных колонок имеют автономное питание. Станция от «Яндекса» должна быть постоянно подключена в розетку и просто взять ее в руки и перенести в другую комнату не получится. При этом колонка может воспроизводить музыку с других устройств по Bluetooth.

Как подключить колонку

Процедура простая, удалось справиться с ней буквально за пару минут. Для начала включаем колонку в розетку и скачиваем приложение «Яндекс» в Google Play или App Store на свой смартфон. Управление устройством доступно только на устройствах с Android 5.0 и выше или iOS 10.0 и выше.

После этого нужно открыть приложение и войти в личный аккаунт на «Яндексе». Если аккаунта нет, следует зарегистрироваться. Далее в меню приложения нужно выбрать пункт «Устройства» и нажать «Управление устройствами». Станет доступна кнопка «Добавить устройство». Нажимаем, выбираем «Умные колонки» и далее «Станцию Мини».


На этом активация почти завершена — приложение попросит поднести смартфон к умной колонке и нажать кнопку «Проиграть звук». Мелодия выполняет функцию звукового кода, после его получения «Алиса» настроит станцию, подключится к домашней сети Wi-Fi и сама скачает обновление при необходимости. Когда колонка будет готова к работе, Алиса доложит об этом пользователю.

Если дома есть несколько сетей, на смартфоне нужно выбрать именно тот Wi-Fi, к которому планируется подключить «Яндекс.Станцию Мини». Сеть должна быть частотой 2,4 ГГц, более современные с частотой 5 ГГц не поддерживаются. Стоит учитывать, что без интернета умная колонка откажется работать, «Алиса» в такой ситуации совершенно беспомощна.

Всем покупателям новой колонки предоставляется три месяца бесплатной подписки на сервис «Яндекс.Плюс», она активируется при подключении. Затем цена подписки составит 169 рублей в месяц. Сразу стоит уточнить, что возможности станции без подписки сильно ограничены, поэтому использовать ее без «Яндекс.Плюс» почти нет смысла.

Возможности «Алисы»

Ключевое преимущество «Яндекс.Станция Мини» — прекрасный «слух». Колонка отлично реагирует на команды, даже если воспроизводит музыку на максимальной громкости. Недаром внутри сразу четыре микрофона. Тестирование показало, что «Алиса» адекватно и достаточно быстро выполняет приказы пользователя.

Встроенная в колонку помощница умеет запоминать голос «хозяина» — для этого нужно попросить ее, а затем повторить за «Алисой» несколько фраз. После этого «Алиса» начнет называть пользователя по имени и пользоваться индивидуальными музыкальными рекомендациями на основе личного профиля. Увы, «хозяин» может быть только один.


Возможности «Алисы» постоянно дополняются разработчиками. Она может рассказать о новостях, погоде, курсе валют или пробках, напомнить о чем-либо через заданное время, поставить будильник, подсказать рецепт, включить радиостанцию, заданную песню, поиграть с детьми, рассказать им сказку, прочитать аудиокнигу.

Есть встроенный режим простенького синтезатора, который управляется жестами. Звуками можно управлять рукой, играя на колонке, как на музыкальном инструменте. 

Недавно «Алиса» научилась заказывать такси — она построит маршрут, назовет цену и длительность поездки, найдет машину и озвучит детали заказа.

Кроме этого, «Станция Мини» способна управлять инфраструктурой умного дома — например, умной лампочкой, умной розеткой и умным пультом от «Яндекса» или устройствами от партнеров — в списке совместимых устройств комплекты от компаний «Ростелеком», Xiaomi, Samsung и других, при этом он постоянно расширяется.

Выводы

«Яндекс.Станция Мини» — демократичная версия «старшей сестры», стоимость которой превышает 10 тысяч рублей. «Младшее» устройство на февраль 2020 года на официальном сайте стоит 4490 рублей. При этом возможности двух колонок не особенно отличаются — фактически, полноразмерная версия может похвастать лишь более качественным звуком.

«Алиса» постоянно умнеет, разработчики регулярно добавляют новые функции — например, сразу после выхода колонки вызов такси был недоступен, но затем появился. Кроме этого, расширяется список поддерживаемых устройств умного дома — через колонку можно управлять светом в квартире, выключать или включать другие гаджеты.

«Станция Мини» — отличная замена кухонному радиоприемнику, прекрасно подойдет для установки в детской комнате в качестве компактного медиацентра, может использоваться в качестве головного устройства умного дома или простейшего домашнего ассистента. При этом колонка не рекомендуется меломанам, которые регулярно слушают музыку.

Фото: © Sibnet.ru
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