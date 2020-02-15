Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»

Количество моделей умных колонок стремительно растет. Недавно рынок взволновала очередная новинка — «Яндекс.Станция Мини» — компактное устройство с фирменным голосовым помощником. Мы провели тест-драйв гаджета и выяснили — легко ли подключить колонку, нужно ли покупать подписку, и насколько хорошо «Алиса» понимает команды.Первая умная колонка компании «Яндекс» вышла в июле 2018 года. «Яндекс.Станция Мини» была представлена осенью 2019 года, это компактная версия полноразмерной станции. Главные особенности колонки — фирменный голосовой помощник «Алиса» внутри, интеграция с различными смарт-устройствами для умного дома, управление голосом и жестами.
Комплект и дизайн
«Яндекс.Станция Мини» предоставлена на тест-драйв электронным дискаунтером «Ситилинк». Колонка поставляется в небольшой картонной коробке с изображениями устройства и краткими техническими характеристиками. Внутри адаптер питания на 7,5 Вт, кабель для зарядки, документация и набор стикеров.
Сверху расположен световой индикатор, его цвет показывает состояние станции и чем именно сейчас занята «Алиса». При активации загорается фиолетовый цвет, когда колонка «переваривает» команду, световое кольцо начинает вращаться. Красный цвет подскажет, что пропал интернет. При настройке Wi-Fi или Bluetooth индикатор загорается голубым светом.
Конструкция и характеристики
Станция имеет встроенный TOF-датчик, отвечающий за распознавание жестов, он встроен сверху. С его помощью можно регулировать громкость движением ладони: вверх — громче, вниз — тише. Датчик работает корректно, однако иногда требуется повторить жест, чтобы устройство уменьшило или увеличило громкость.
«Яндекс.Станция Мини» имеет сразу четыре микрофона и единственный динамик мощностью 3 Вт. Выдающегося звучания ждать от компактной колонки бессмысленно — не позволяет формат. Запас громкости приличный, хватит для озвучивания средних размеров комнаты, но качество вряд ли устроит меломана.
Встроенного аккумулятора нет, хотя большинство компактных колонок имеют автономное питание. Станция от «Яндекса» должна быть постоянно подключена в розетку и просто взять ее в руки и перенести в другую комнату не получится. При этом колонка может воспроизводить музыку с других устройств по Bluetooth.
Как подключить колонку
Процедура простая, удалось справиться с ней буквально за пару минут. Для начала включаем колонку в розетку и скачиваем приложение «Яндекс» в Google Play или App Store на свой смартфон. Управление устройством доступно только на устройствах с Android 5.0 и выше или iOS 10.0 и выше.
После этого нужно открыть приложение и войти в личный аккаунт на «Яндексе». Если аккаунта нет, следует зарегистрироваться. Далее в меню приложения нужно выбрать пункт «Устройства» и нажать «Управление устройствами». Станет доступна кнопка «Добавить устройство». Нажимаем, выбираем «Умные колонки» и далее «Станцию Мини».
Если дома есть несколько сетей, на смартфоне нужно выбрать именно тот Wi-Fi, к которому планируется подключить «Яндекс.Станцию Мини». Сеть должна быть частотой 2,4 ГГц, более современные с частотой 5 ГГц не поддерживаются. Стоит учитывать, что без интернета умная колонка откажется работать, «Алиса» в такой ситуации совершенно беспомощна.Всем покупателям новой колонки предоставляется три месяца бесплатной подписки на сервис «Яндекс.Плюс», она активируется при подключении. Затем цена подписки составит 169 рублей в месяц. Сразу стоит уточнить, что возможности станции без подписки сильно ограничены, поэтому использовать ее без «Яндекс.Плюс» почти нет смысла.
Возможности «Алисы»
Ключевое преимущество «Яндекс.Станция Мини» — прекрасный «слух». Колонка отлично реагирует на команды, даже если воспроизводит музыку на максимальной громкости. Недаром внутри сразу четыре микрофона. Тестирование показало, что «Алиса» адекватно и достаточно быстро выполняет приказы пользователя.
Встроенная в колонку помощница умеет запоминать голос «хозяина»
— для этого нужно попросить ее, а затем повторить за «Алисой» несколько фраз. После
этого «Алиса» начнет называть пользователя по имени и пользоваться
индивидуальными музыкальными рекомендациями на основе личного профиля. Увы, «хозяин»
может быть только один.
Есть встроенный режим простенького синтезатора, который управляется жестами. Звуками можно управлять рукой, играя на колонке, как на музыкальном инструменте.
Недавно «Алиса» научилась заказывать такси — она построит маршрут, назовет цену и длительность поездки, найдет машину и озвучит детали заказа.
Кроме этого, «Станция Мини» способна управлять инфраструктурой умного дома — например, умной лампочкой, умной розеткой и умным пультом от «Яндекса» или устройствами от партнеров — в списке совместимых устройств комплекты от компаний «Ростелеком», Xiaomi, Samsung и других, при этом он постоянно расширяется.
Выводы
«Яндекс.Станция Мини» — демократичная версия «старшей сестры», стоимость которой превышает 10 тысяч рублей. «Младшее» устройство на февраль 2020 года на официальном сайте стоит 4490 рублей. При этом возможности двух колонок не особенно отличаются — фактически, полноразмерная версия может похвастать лишь более качественным звуком.
«Алиса» постоянно умнеет, разработчики регулярно добавляют новые функции — например, сразу после выхода колонки вызов такси был недоступен, но затем появился. Кроме этого, расширяется список поддерживаемых устройств умного дома — через колонку можно управлять светом в квартире, выключать или включать другие гаджеты.
«Станция Мини» — отличная замена кухонному радиоприемнику, прекрасно подойдет для установки в детской комнате в качестве компактного медиацентра, может использоваться в качестве головного устройства умного дома или простейшего домашнего ассистента. При этом колонка не рекомендуется меломанам, которые регулярно слушают музыку.