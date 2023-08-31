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Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения

Источник:
Sibnet.ru
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Какую прическу сделать на 1 сентября, чтобы быть в восторге от своего образа и не выглядеть слишком пафосно? Существует много вариантов плетения кос, которые совершенно не похожи на классическую скучную косичку из трех прядей. Предлагаем пять способов, которые идеально подойдут для Дня знаний.

Для выбранных причесок, кроме расчески, потребуются силиконовые резинки, шпильки или невидимки, банты или праздничные заколки для украшения кос по желанию.

Пышная боковая коса

Объемная косичка плетется нетрадиционным способом. Этот процесс скорее похож на вязание крючком. Для начала нужно расчесать волосы, разделить на несколько прядей в зависимости от густоты волос, каждую прядь закрепить силиконовой резинкой у основания.

Косы

Первую прядь, которая станет началом косички, перевязываем еще одной резинкой чуть ниже основания, делаем петлю и просовываем туда вторую прядь. И так повторяем по всей длине.

Косы

Чтобы придать косе объем, нужно вытянуть каждое звено цепочки, потянув за края. Оставшийся хвостик косы можно украсить бантом или красивой резинкой.

Пышная прямая коса

Прямая объемная коса делается по принципу первой — сначала нужно выделить пряди и зафиксировать их силиконовыми резинками. Чем выше к лобной части будет первый хвостик, тем длиннее и пышнее получится коса.

Косы

По такому же принципу можно сделать две косички — просто разделив волосы на две правую и левую часть. Для большего эффекта пробор можно сделать зигзагообразным.

В таких косах после завершения плетения лучше использовать лак для волос, чтобы прическа держалась целый день, поскольку ее объем может со временем теряться, а если коса плетется не на прямые волосы, то локоны могут выбиваться.

Две в одной

Простой способ плетения кос, но очень необычный в результате — заплети две обычные косички и соединить их в одну.

Сначала нужно собрать на макушке небольшой хвостик и закрепить резинкой, хвост разделить на две равные части, то же проделать с оставшимися волосами.

Начинаем плести обычную косичку из трех прядей из первой части хвостика, подхватывая в воздушный колосок волосы только с внешней стороны. То же проделываем с другой частью хвостика.

Косы

Когда плетение кос завершено, сводим обе косички в центр головы. Соединить их между собой можно невидимками или шпильками. Хвостик внизу можно украсить бантом, а основание прически — красивой заколкой.

Косы

Для больше праздничности центр соединения двух косичек можно украсить шпильками с жемчугом или цветами.

Колосок

Колосок — очень простая, аккуратная и в то же время строгая прическа. Такой вид плетения больше подойдет старшеклассницам — прическа не выглядит слишком помпезно, но очень украшает образ.

Более эффектно колосок будет смотреть на длинных прямых волосах. Плести его просто — справа и слева от височных зон захватываются пряди волос. Затем с каждой внешней стороны выделяются более тонкие прядки, которые перекидываются справа налево и так далее до завершения плетения.

Косы

Чем тоньше в плетении берутся пряди, тем рельефнее получается колосок. Старайтесь соблюдать толщину прядок на протяжении всего плетения, чтобы оно было равномерным.

Коса в косе

Такая прическа больше подойдет школьницам начальных классов — она озорная и с изюминкой. А заплести такие косы проще простого.

Для начала разделите волосы зигзагообразным пробором на две части. Соберите каждую часть в высокий хвост.

Косы

В каждом хвосте выделите по одной тонкой пряди и заплетите их в тонкие тугие косички. Из оставшейся части хвоста тоже заплетите классические косы, но менее тугие.

В конце большую косу немного вытяните, придав объем, а тонкую проденьте по центру косы на свой вкус. Украсить прическу можно либо красивыми резинками, либо бантиками или лентами.

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Отношения #Стиль #Образование #Тест-драйв
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