Перед Пасхой в соцсетях мелькают картинки с яйцами в горошек, космическо-синего и мраморно-зеленого цветов. А в качестве красителей предлагают красную капусту или куркуму. Мы проверили, работают ли трендовые способы окрашивания яиц или красивые фото — результат обработки ИИ.

В 2026 году тренды на покраску яиц на Пасху — натуральность, экологичность и эстетика. Используют натуральные ингредиенты, имитируют природные узоры, минималистично декорируют поталью.

Яйца в горошек

Один из самых популярных трендов — яйца в горошек, напоминающие шляпку мухомора. Чтобы получить такой эффект, вареное яйцо обильно смазывают подсолнечным маслом (лучше надеть резиновые перчатки) и на 10 минут опускают в раствор пищевого красителя, приготовленного по инструкции.

Масло отталкивает краситель, благодаря этому на скорлупе остаются кругляшки.

Способ работает, у нас получились мелкие крупинки. Важно, чтобы яйцо было полностью закрыто красителем. Его нельзя поворачивать в процессе, в этом случае горошек смажется и исчезнет. Возможно, для большей контрастности нужен более плотный по цвету пищевой краситель.

Оливковые яйца

Яйца от светло-оливкового до темного травянисто-зеленого получаются в смеси каркаде и куркумы. В холодную подсоленную воду кладут яйца и 5 пакетиков каркаде, добавляют 1 ложку куркумы, размешивают приправу, варят 10 минут.

Можно достать яйца сразу после приготовления: тогда они будут пастельно-зелеными. Если оставить в растворе до остывания — получится темный зеленый. Поэтому интенсивность окраски можно регулировать временем нахождения. Чтобы получить разводы, яйца нужно перекатывать.

Все оттенки синего

Покраска яиц в красной капусте — способ получить оттенки от светло-голубого до бирюзового и индиго.

Небольшой кочан краснокочанной капусты нашинковать, отваривать 30 минут. В отвар добавить 2-3 столовые ложки 9% уксуса. Время окрашивания — от 30 минут до восьми часов. Для бирюзового оттенка вместо уксуса нужно добавить 0,5 чайных ложки соды.

Чтобы цвет был однородным, отвар нужно процедить. Если оставить яйца в капустных листьях, будут мраморные разводы.

У нас получился интересный эффект: яйцо, выдержанное в растворе с содой ночь, оказалось бледнее, чем то, которое полежало три часа.

В соцсетях советуют варить яйца в капусте для получения насыщенного синего цвета, но этот способ не работает. Через 10 минут варки цвет яйца не изменился, а дольше варить не следует: продукт станет не только невкусным, но и опасным.

Золотые яйца

Трендовый способ создания роскошных пасхальных яиц — декор поталью. Это тончайшие листы фольги, имитирующие золото, серебро или медь.

Чтобы создать сверкающие хлопья, нужно взять сваренное и остывшее яйцо. Оно может быть как белым, так и уже окрашенным. Затем смазать скорлупу яичным белком, удобнее всего использовать кисточку.

После этого взять лист потали, положить его на ладонь и прокатать по нему яйцо. Оставить высыхать.

