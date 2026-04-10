Красим яйца на Пасху: проверка способов из соцсетей

Пасхальные яйца
Фото: © Sibnet.ru
Перед Пасхой в соцсетях мелькают картинки с яйцами в горошек, космическо-синего и мраморно-зеленого цветов. А в качестве красителей предлагают красную капусту или куркуму. Мы проверили, работают ли трендовые способы окрашивания яиц или красивые фото — результат обработки ИИ.

В 2026 году тренды на покраску яиц на Пасху — натуральность, экологичность и эстетика. Используют натуральные ингредиенты, имитируют природные узоры, минималистично декорируют поталью.

Яйца в горошек

Один из самых популярных трендов — яйца в горошек, напоминающие шляпку мухомора. Чтобы получить такой эффект, вареное яйцо обильно смазывают подсолнечным маслом (лучше надеть резиновые перчатки) и на 10 минут опускают в раствор пищевого красителя, приготовленного по инструкции.

Масло отталкивает краситель, благодаря этому на скорлупе остаются кругляшки.

Способ работает, у нас получились мелкие крупинки. Важно, чтобы яйцо было полностью закрыто красителем. Его нельзя поворачивать в процессе, в этом случае горошек смажется и исчезнет. Возможно, для большей контрастности нужен более плотный по цвету пищевой краситель.

Оливковые яйца

Яйца от светло-оливкового до темного травянисто-зеленого получаются в смеси каркаде и куркумы. В холодную подсоленную воду кладут яйца и 5 пакетиков каркаде, добавляют 1 ложку куркумы, размешивают приправу, варят 10 минут.

Можно достать яйца сразу после приготовления: тогда они будут пастельно-зелеными. Если оставить в растворе до остывания — получится темный зеленый. Поэтому интенсивность окраски можно регулировать временем нахождения. Чтобы получить разводы, яйца нужно перекатывать.

Все оттенки синего

Покраска яиц в красной капусте — способ получить оттенки от светло-голубого до бирюзового и индиго.

Небольшой кочан краснокочанной капусты нашинковать, отваривать 30 минут. В отвар добавить 2-3 столовые ложки 9% уксуса. Время окрашивания — от 30 минут до восьми часов. Для бирюзового оттенка вместо уксуса нужно добавить 0,5 чайных ложки соды.

Чтобы цвет был однородным, отвар нужно процедить. Если оставить яйца в капустных листьях, будут мраморные разводы.

У нас получился интересный эффект: яйцо, выдержанное в растворе с содой ночь, оказалось бледнее, чем то, которое полежало три часа.

В соцсетях советуют варить яйца в капусте для получения насыщенного синего цвета, но этот способ не работает. Через 10 минут варки цвет яйца не изменился, а дольше варить не следует: продукт станет не только невкусным, но и опасным.

Как правильно варить яйца →

Золотые яйца

Трендовый способ создания роскошных пасхальных яиц — декор поталью. Это тончайшие листы фольги, имитирующие золото, серебро или медь.

Чтобы создать сверкающие хлопья, нужно взять сваренное и остывшее яйцо. Оно может быть как белым, так и уже окрашенным. Затем смазать скорлупу яичным белком, удобнее всего использовать кисточку.

После этого взять лист потали, положить его на ладонь и прокатать по нему яйцо. Оставить высыхать.

Больше способов окрашивания яиц →

Еще по теме
Как «возраст» влияет на вино
Как соль стала двигателем цивилизации
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Употребление мяса связали с высокой стрессоустойчивостью
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Британский министр обороны обратился к Путину
ВСУ применили графитовые бомбы
Снегирь снял маску в шоу «Маска»
Россия заняла предпоследнее место по уровню свободы в интернете
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Кто такие люди-нарциссы
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Чаты с ИИ-девушкой: как пообщаться с виртуальной собеседницей
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
