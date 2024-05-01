Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца

Вареное яйцо — универсальный продукт. Его можно съесть просто так или использовать для приготовления салатов. В зависимости от времени варки получается целых три блюда: всмятку, вкрутую и в мешочек.

Куриное яйцо — источник витаминов А, Е, D и группы B, из его желтка можно получить две трети дневной нормы холестерина.

Перед варкой яйца лучше помыть теплой водой. Но заранее, перед хранением в холодильнике, этого делать не стоит. Пористая скорлупа из-за влаги станет мягче, что увеличивает риск развития сальмонеллезом.

Чтобы определить, сварено яйцо вкрутую или еще сырое, его нужно раскрутить. Если оно вращается равномерно, то сварено вкрутую. Если качается во время вращения — еще сырое.

Почему яйца нельзя переваривать

Если не следить за временем кипения, яйца можно переварить. Белок у них станет тугим, резиновым, а желток приобретет зеленоватый оттенок. Такой продукт не только не вкусен, он опасен для здоровья.

При длительном кипячении белок разрушается, выделяется сероводород, что может обострить заболевания желудочно-кишечного тракта.

Готовые яйца хранятся в холодильнике не более семи дней, а если они сварены всмятку — не более двух дней.

Чем отличаются яйца СО, С1 и С2