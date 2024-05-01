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Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца

Источник:
Sibnet.ru
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Вареное яйцо — универсальный продукт. Его можно съесть просто так или использовать для приготовления салатов. В зависимости от времени варки получается целых три блюда: всмятку, вкрутую и в мешочек.

Куриное яйцо — источник витаминов А, Е, D и группы B, из его желтка можно получить две трети дневной нормы холестерина.

Перед варкой яйца лучше помыть теплой водой. Но заранее, перед хранением в холодильнике, этого делать не стоит. Пористая скорлупа из-за влаги станет мягче, что увеличивает риск развития сальмонеллезом.

Как варить яйца вкрутую, в мешочек, всмятку

Чтобы определить, сварено яйцо вкрутую или еще сырое, его нужно раскрутить. Если оно вращается равномерно, то сварено вкрутую. Если качается во время вращения — еще сырое.

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Почему яйца нельзя переваривать

Если не следить за временем кипения, яйца можно переварить. Белок у них станет тугим, резиновым, а желток приобретет зеленоватый оттенок. Такой продукт не только не вкусен, он опасен для здоровья. 

При длительном кипячении белок разрушается, выделяется сероводород, что может обострить заболевания желудочно-кишечного тракта.

Готовые яйца хранятся в холодильнике не более семи дней, а если они сварены всмятку — не более двух дней.

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Жизнь #Еда #Кухня #Потребитель #Инфографика
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