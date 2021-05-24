Езда без штрафов: обзор видеорегистратора Mio MiVue C533

Видеорегистраторы тайваньской компании Mio Technology уже заслужили признание российских водителей. Они выделяются надежностью, богатым функционалом и доступной ценой. Так, заслуженной любовью автолюбителей пользуется модель Mio MiVue C533. Устройство записывает дорожные события, отслеживает координаты по GPS и предупреждает о камерах фиксации нарушения ПДД. Что еще умеет устройство?
Современный регистратор может избавить водителя от множества дорожных проблем. Умное устройство обезопасит от штрафов за нарушения ПДД, предупреждая о наличии камер фиксации, проследит за состоянием машины на парковке. Mio MiVue C533 — не исключение, это многофункциональный помощник автолюбителя с дополнительными функциями.Видеорегистраторы Mio можно выиграть в конкурсе прогнозов, открытом на Sibnet.ru при поддержке Mio Technology. Достаточно следить за хоккеем и делать свои прогнозы на исходы предстоящих матчей чемпионата мира.
Внешний вид и комплектация
Автомобильный регистратор Mio MiVue C533 обладает добротный корпусом из прочного толстого пластика, 2-дюймовым дисплеем и физическими кнопками управления с тактильными выступами. Все детали аккуратно подогнаны, скрип исключен.
Слот под карту памяти microSD располагается на нижнем торце аппарата, он утоплен в корпус под наклоном, что исключает случайное извлечение карты памяти, но делает для пользователя удобным вытаскивание карточки при необходимости. Там же находится динамик звукового оповещения и кнопка перезагрузки.
В комплекте поставки Mio MiVue C533 имеется адаптер питания в прикуриватель, руководство пользователя, гарантийный талон международного образца.
Устройство достаточное компактное, при желании его можно спрятать за зеркало заднего вида. Удобное шаровое крепление позволяет поворачивать и наклонять видеорегистратор практически в любых направлениях. Угол обзора — 150 градусов, в поле объектива с апертурой F1.8 попадает все лобовое стекло.
Возможности регистратора
Mio MiVue C533 имеет русское меню по умолчанию, регистратор в стандартных сценариях использования не нуждается в дополнительной настройке после включения — для старта работы достаточно установить карту памяти. Рекомендуется использовать карты microSD классом 10 и выше, поддерживается объем до 256 ГБ.
Меню интуитивно понятное и разделено на две большие группы настроек. Одни относятся к видеозаписи, другие — к GPS-оповещателю. Например, можно настроить способ оповещения, для выбора доступны голосовой, звуковой или беззвучный вариант. Для дороги удобнее озвучивание голосом, аппарат может предупреждать о наличии впереди на дороге порядка 60 объектов.
В настройках можно задать дистанцию оповещения — близкую, среднюю или дальнюю. Mio MiVue C533 также может интеллектуально учитывать скорость движения автомобиля. Чем выше скорость, тем более заблаговременно прозвучит предупреждение о камере контроля скорости.
Фирменное приложение взаимодействия с водителем носит название MiVue Manager. Оно упрощает работу с устройством. В частности, с помощью Direction Analyzer можно увидеть подробную информацию о событиях, зафиксированных датчиком удара или просмотреть маршрут на карте.
Настройки видео
Mio MiVue C533 снимает в разрешении Full HD 1080p. В настройках также можно выбрать вариант 720p, в обоих случаях съемка ведется с частотой 30 кадров в секунду. Активация фирменного продвинутого алгоритма обработки видео 3DNR происходит при выборе режима Full HD 1080p с пометкой HDR.
Владелец может настроить стандартную длительность циклической записи: одна, три или пять минут. Видео записывается в современном формате H.264, который поддерживается любым компьютером, ролики легко посмотреть на домашнем устройстве. Одна минута записи при стандартных настройках занимает примерно 90 Мб.
Модель также использует новую технологию улучшения качества съемки — 3DNR, она позволяет получить качественное видео в сложных условиях с помощью программной обработки и удаления шумов с изображения. Например, эффект от нее будет виден ночью или в сильный снегопад, он выражается в повышении четкости.
Качество съемки Mio MiVue C533 — выше среднего. В дневных условиях номерные знаки на видео отлично считываются даже на значительном расстоянии. Ночью на отснятом материале практически нет засветок, номера автомобилей хорошо видны при любых погодных условиях благодаря технологии 3DNR и светосильной оптике со стеклянными линзами.
Продвинутые функции
Видеорегистратор Mio MiVue C533 обладает независимой функцией парковки — регистратор способен находиться в этом режиме до 48 часов, работая от встроенного аккумулятора. Внешнее питание для этого не потребуется. Сама функция имеет два режима работы.
Так, в активном режиме работают датчик удара и датчик движения, тогда как в пассивном — только датчик движения. Пассивный режим позволяет устройству автономно работать более длительное время. Как только G-сенсор активируется, устройство мгновенно начинает запись видео в нестираемую область памяти.
Mio MiVue C533 также позволяет выбирать для работы спутниковую группировку — GPS или ГЛОНАСС. Так как аппарат имеет GPS-приемник, настройка правильной даты и времени происходит автоматически после первого включения.
GPS-информер заслуживает высокой оценки — после обновления базы он сообщает о стационарных камерах на дороге, а также мобильных комплексах. В базе даже есть такие комплексы, как системы контроля обочины, средней скорости, камеры «в спину».
Подведем итоги. Mio MiVue C533 — продвинутое устройство, сочетающее компактный и качественный видеорегистратор с GPS-оповещателем. Наличие GPS-приемника обезопасит водителя от штрафов полицейских камер, а дополнительные функции расширяют сценарии применения регистратора. Отличный выбор для автолюбителя.