Езда без штрафов: обзор видеорегистратора Mio MiVue C533

Видеорегистраторы тайваньской компании Mio Technology уже заслужили признание российских водителей. Они выделяются надежностью, богатым функционалом и доступной ценой. Так, заслуженной любовью автолюбителей пользуется модель Mio MiVue C533. Устройство записывает дорожные события, отслеживает координаты по GPS и предупреждает о камерах фиксации нарушения ПДД. Что еще умеет устройство?

Современный регистратор может избавить водителя от множества дорожных проблем. Умное устройство обезопасит от штрафов за нарушения ПДД, предупреждая о наличии камер фиксации, проследит за состоянием машины на парковке. Mio MiVue C533 — не исключение, это многофункциональный помощник автолюбителя с дополнительными функциями.

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Внешний вид и комплектация

Автомобильный регистратор Mio MiVue C533 обладает добротный корпусом из прочного толстого пластика, 2-дюймовым дисплеем и физическими кнопками управления с тактильными выступами. Все детали аккуратно подогнаны, скрип исключен.

Слот под карту памяти microSD располагается на нижнем торце аппарата, он утоплен в корпус под наклоном, что исключает случайное извлечение карты памяти, но делает для пользователя удобным вытаскивание карточки при необходимости. Там же находится динамик звукового оповещения и кнопка перезагрузки.

Автомобильный регистратор Mio MiVue C533 Фото: © Mio Technology

В комплекте поставки Mio MiVue C533 имеется адаптер питания в прикуриватель, руководство пользователя, гарантийный талон международного образца.

Устройство достаточное компактное, при желании его можно спрятать за зеркало заднего вида. Удобное шаровое крепление позволяет поворачивать и наклонять видеорегистратор практически в любых направлениях. Угол обзора — 150 градусов, в поле объектива с апертурой F1.8 попадает все лобовое стекло.

Возможности регистратора

Mio MiVue C533 имеет русское меню по умолчанию, регистратор в стандартных сценариях использования не нуждается в дополнительной настройке после включения — для старта работы достаточно установить карту памяти. Рекомендуется использовать карты microSD классом 10 и выше, поддерживается объем до 256 ГБ.

Меню интуитивно понятное и разделено на две большие группы настроек. Одни относятся к видеозаписи, другие — к GPS-оповещателю. Например, можно настроить способ оповещения, для выбора доступны голосовой, звуковой или беззвучный вариант. Для дороги удобнее озвучивание голосом, аппарат может предупреждать о наличии впереди на дороге порядка 60 объектов.

Автомобильный регистратор Mio MiVue C533 Фото: © Mio Technology

В настройках можно задать дистанцию оповещения — близкую, среднюю или дальнюю. Mio MiVue C533 также может интеллектуально учитывать скорость движения автомобиля. Чем выше скорость, тем более заблаговременно прозвучит предупреждение о камере контроля скорости.

Фирменное приложение взаимодействия с водителем носит название MiVue Manager. Оно упрощает работу с устройством. В частности, с помощью Direction Analyzer можно увидеть подробную информацию о событиях, зафиксированных датчиком удара или просмотреть маршрут на карте.

Настройки видео

Mio MiVue C533 снимает в разрешении Full HD 1080p. В настройках также можно выбрать вариант 720p, в обоих случаях съемка ведется с частотой 30 кадров в секунду. Активация фирменного продвинутого алгоритма обработки видео 3DNR происходит при выборе режима Full HD 1080p с пометкой HDR.

Владелец может настроить стандартную длительность циклической записи: одна, три или пять минут. Видео записывается в современном формате H.264, который поддерживается любым компьютером, ролики легко посмотреть на домашнем устройстве. Одна минута записи при стандартных настройках занимает примерно 90 Мб.

Автомобильный регистратор Mio MiVue C533 Фото: © Mio Technology

Модель также использует новую технологию улучшения качества съемки — 3DNR, она позволяет получить качественное видео в сложных условиях с помощью программной обработки и удаления шумов с изображения. Например, эффект от нее будет виден ночью или в сильный снегопад, он выражается в повышении четкости.

Качество съемки Mio MiVue C533 — выше среднего. В дневных условиях номерные знаки на видео отлично считываются даже на значительном расстоянии. Ночью на отснятом материале практически нет засветок, номера автомобилей хорошо видны при любых погодных условиях благодаря технологии 3DNR и светосильной оптике со стеклянными линзами.

Продвинутые функции

Видеорегистратор Mio MiVue C533 обладает независимой функцией парковки — регистратор способен находиться в этом режиме до 48 часов, работая от встроенного аккумулятора. Внешнее питание для этого не потребуется. Сама функция имеет два режима работы.

Так, в активном режиме работают датчик удара и датчик движения, тогда как в пассивном — только датчик движения. Пассивный режим позволяет устройству автономно работать более длительное время. Как только G-сенсор активируется, устройство мгновенно начинает запись видео в нестираемую область памяти.

Автомобильный регистратор Mio MiVue C533 Фото: © Mio Technology

Mio MiVue C533 также позволяет выбирать для работы спутниковую группировку — GPS или ГЛОНАСС. Так как аппарат имеет GPS-приемник, настройка правильной даты и времени происходит автоматически после первого включения.

GPS-информер заслуживает высокой оценки — после обновления базы он сообщает о стационарных камерах на дороге, а также мобильных комплексах. В базе даже есть такие комплексы, как системы контроля обочины, средней скорости, камеры «в спину».

Подведем итоги. Mio MiVue C533 — продвинутое устройство, сочетающее компактный и качественный видеорегистратор с GPS-оповещателем. Наличие GPS-приемника обезопасит водителя от штрафов полицейских камер, а дополнительные функции расширяют сценарии применения регистратора. Отличный выбор для автолюбителя.