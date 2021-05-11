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Мураховский извинился за испорченный День Победы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Национальный центр помощи детям

Глава Минздрава Омской области Александр Мураховский, который потерялся в лесу, извинился перед теми, кто искал его все майские праздники. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Мураховский пропал в пятницу, он находился на охотбазе деревни Поспелово. Министр сел на квадроцикл и отправился в лес, но не вернулся. Знакомые пытались найти его своими силами, но, потерпев неудачу, обратились в полицию. Министра нашли живым только в понедельник, он вышел к людям сам.

«Я хотел найти выход из леса, искал выход к населенному пункту почти трое суток. Я, во-первых, хочу выразить благодарность всем, кто за меня беспокоился, кто меня искал, я только сегодня понял, какая это армия людей огромная. Прошу прощения за то, что не дал отметить праздник 9 Мая, кто участвовал в моем поиске. Еще раз хочу попросить прощения и сказать всем большое спасибо», – цитирует ТАСС обращение Мураховского.

Министра искали волонтеры, сотрудники МВД, Росгвардии и охотинспекторы, сотрудники МЧС и местные жители. В поисках была задействована спецтехника – вертолет, квадрокоптеры и болотоходы.

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