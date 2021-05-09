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Полк собак впервые прошагал в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Полк собак прошагал торжественным маршем в День Победы по улицам Междуреченска, сообщила администрация города. Такое мероприятие впервые провели в Кузбассе.

«В Междуреченске в парадном строю прошли "лохматые герои". Впервые в Кузбассе жители города со своими четвероногими питомцами промаршировали в честь Дня Побед», – говорится в сообщении администрации в Instagram.

Жители Междуреченска поддержали идею кинологов из Калининграда, которые несколько лет назад провели такое шествие. Позже к акции присоединились собаководы из Перми, Омска, Якутии.

«Лохматый полк» начали формировать с середины января. Первая репетиция прошла 26 марта.

«Междуреченцам представили "лохматых героев", рассказали о роли собак во время Великой Отечественной войны и продемонстрировали общий курс дрессировки», — отметили городские власти.

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