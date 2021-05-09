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Омич сжег пять дачных домиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Омской области

Полицейские в Омской области установили личность мужчины, по вине которого в СНТ «Кедр» сгорело пять дачных домиков в субботу. Им оказался дачник, решивший навести порядок на участке.

С апреля в Омской области действует особый противопожарный режим. Жителям региона ходить в лес, разводить костры, а также жечь мусор и сухую траву. Но запреты соблюдаются не всегда.

В пятницу разгоревшийся в СНТ «Кедр» огонь полностью уничтожил пять дачных домиков. Полицейские начали проверку, и выяснили, что поджигателем был один из дачников, мужчина 1976 года рождения, житель Омска, сообщил «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Он объяснил, что в пятницу вечером на своем дачном участке сжигал сухую траву в металлической бочке. Утром, убедившись, что все прогорело, занялся другими делами. Но в обед сильный ветер раздул угли, и они через дыры в бочке разлетелись по участку.

Полицейские составили в отношении дачника протокол, ему предстоит оплатить штраф и, вероятно, ущерб владельцам сгоревших дач.

Это не первый подобный случай этой весной в Омской области. Так, в четверг в деревне Каракуль начался пожар, когда огонь, раздуваемый сильным ветром перекинулся с сухой травы на дома. Сгорело 25 строений, в том числе 10 жилых домов и продуктовый магазин.

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