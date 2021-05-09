НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Гео #ЧП

«Бессмертный полк» в Омске пройдет по воде

Источник:
Sibnet.ru
210 0
Фото: © Sibnet.ru

Акцию «Бессмертный полк» в Омске проведут в воскресенье на 20 парусных яхтах. На них установят портреты родственников членов экипажей, сообщила Федерация парусного спорта Омской области.

В День Победы суда выйдут из акватории у парка «Зеленый остров» и направятся к Бульвару Победы, там возложат цветы и венки в память о моряках и речниках, погибших в годы Великой Отечественной войны. После этого начнется шествие «Бессмертного полка» от железнодорожного моста до моста у Телецентра.

К шествию «Бессмертного полка» смогут присоединиться воспитанники федерации на спортивных лодках, возглавлять шествие будет яхта «Сибирь». Ее спустя на воду 9 мая, пишет «Омск-информ» со ссылкой на информацию пресс-службы.

Шествие «Бессмертного полка» в День Победы отменяют второй год подряд из-за пандемии коронавируса. А Парад Победы проходит во всех городах Сибири.

Еще по теме
Ростелеком подарил ветеранам бесплатные звонки и телеграммы
Яйца и желатин: как сделать творожную пасху
Как красить яйца: оригинально и просто
Кулич на Пасху: простые рецепты
смотреть все
Омск #Праздник
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Спешащего к друзьям медвежонка сняли на видео в Бурятии
Новосибирский СК возбудил дело о невыдаче лекарств ветерану
Буддийский лама объяснил, как вырубка лесов разрушает человека
Юнармейцу стало плохо на Параде Победы в Новосибирске
Самое популярное
Прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2 потребует «сотен часов»
Sony прекратила продажу зеркальных фотокамер
Бывший россиянин заработал миллиард долларов на криптовалюте
Игроки получили фотореалистичную Metro Exodus бесплатно
Обсуждение (0)
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
35
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
32
Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
28
Политолог назвал «причину» нищеты украинцев
27
Нейросеть воссоздала лицо Ивана Грозного
24
Спортсменка-трансгендер впервые отобралась на Олимпийские игры
Sibnet.Ru