«Бессмертный полк» в Омске пройдет по воде

Акцию «Бессмертный полк» в Омске проведут в воскресенье на 20 парусных яхтах. На них установят портреты родственников членов экипажей, сообщила Федерация парусного спорта Омской области.

В День Победы суда выйдут из акватории у парка «Зеленый остров» и направятся к Бульвару Победы, там возложат цветы и венки в память о моряках и речниках, погибших в годы Великой Отечественной войны. После этого начнется шествие «Бессмертного полка» от железнодорожного моста до моста у Телецентра.

К шествию «Бессмертного полка» смогут присоединиться воспитанники федерации на спортивных лодках, возглавлять шествие будет яхта «Сибирь». Ее спустя на воду 9 мая, пишет «Омск-информ» со ссылкой на информацию пресс-службы.

Шествие «Бессмертного полка» в День Победы отменяют второй год подряд из-за пандемии коронавируса. А Парад Победы проходит во всех городах Сибири.