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Что означают масленичные и блинные поговорки

Источник:
Sibnet.ru
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Блины
Блины
Фото: © Sibnet.ru
Языческая Масленица подарила немало «блинных» поговорок, которые до сих пор активно используются в разговорной речи. Хотя, у исследователей нет единого мнения об истинном значении некоторых из них.

«Первый блин комом»

Существует версия, что изначально эта поговорка была связана с медведями. «Ком» по-древнерусски означал «медведь», а Масленица называлась ««Комоедица». 

И раньше блины раскладывали по пенькам, чтобы ими полакомились проснувшиеся медведи. Так их задабривали. В некоторых городах в последние «года даже стали «возрождать» эту традицию, угощая блинами медведей в зоопарках.

Но, как прокомментировал Sibnet.ru филолог Алексей Обухов, на самом деле Комоедица — белорусский праздник, который отмечается 24 марта и «родственником» Масленицы не является. А медведя славяне называли «бер» («бер-лога»). «Ком» же — это «гречневый блин» по-белорусски.

Возможно, поговорка «Первый блин комом» изначально имела более прямое значение и гораздо более связанное с порядком празднования Масленицы. Первые блины на Масленицу нужно было отдавать в память об усопших, а значит, если съешь такой блин, он встанет комом.

Или еще проще, с чем тоже соглашаются филологи. Абсолютно дословное значение, поскольку первый блин, как правило, прилипает к сковороде, если она недостаточно разогрета. И в переносном смысле поговорка означает, что первая попытка ожидаемо провальна, но вторая будет более успешной.

«К теще на блины»

Различных трактовок крылатой фразы «К теще на блины» нет. В один из дней масленичной недели зятья должны приходить в гости к тещам, а те — накрывать для гостей столы с блинами. При этом теще вменялось в обязанность накормить зятя «до отвала», продемонстрировав тем самым доброе отношение к нему.

Также никаких двойных значений нет у поговорок «Где блины, там и мы», «Без блинов не Масленица». Эти выражения связаны с традицией печь на Масленицу блины и ходить в гости.

«Не все кому Масленица»

Поговорка «Не все коту Масленица» связана с тем, что после недели праздника наступает пост. Означает, что есть время для праздника, насыщения, а есть время и для другого — работы, воздержания. 

В поговорке упоминается кот, по предположению исследователей, из-за того, что в масленичную неделю ему перепадало много молока и сметаны.

«Блин!»

В вот часто встречающееся в просторечии слово «блин» никакого отношения к Масленице не имеет. Оно используется как смягченное ругательство и никаких других значений филологам не известно.

То есть, это эвфемизм по отношению к нецензурному слову на «б». Большой толковый словарь поясняет «блин» как жаргонное слова, выражающее досаду, огорчение, удивление.

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