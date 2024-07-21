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Диетолог посоветовала, как правильно выбрать арбуз

Источник:
Sibnet.ru
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Врач-диетолог Александра Разаренова посоветовала постучать по арбузу. Если он зрелый, то должен издавать глухой звук, если звонкийплод еще недостаточно созрел.

«Спелый арбуз обычно имеет слабый, приятный аромат. Плод должен быть упругим, но при этом не слишком твердым или слишком мягким. Он должен быть тяжелым для своего размера: это свидетельствует о высоком содержании сока внутри. Обратите внимание на хвостик: если он зеленый и сочный, вероятно, арбуз сняли слишком рано», — сказала Разаренова в беседе на радио Sputnik.

Врач предостерегла от покупки нарезанных арбузов. По ее словам, в таком случае нельзя с точностью сказать, когда это сделали, потому плод может оказаться несвежим.

В нарезанном виде арбузы быстро портятся из-за высокого содержания в них сахара и воды. Также если его нарезали и неправильно хранили или обрабатывали, он может стать источником бактерий и других микроорганизмов, отметила врач.

Ранее диетолог Андрей Бобровский указал на опасность ранних арбузов. В них слишком много нитратов: производители применяют удобрения для ускорения роста бахчевых.

Есть арбузы, не опасаясь за негативные последствия, можно только с августа, отметил Бобровский.


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