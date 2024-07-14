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Как правильно утолят жажду в жару

Источник:
Sibnet.ru
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Холодные сладкие, газированные напитки, а также алкоголь — «не лучший вариант утолить жажду в жаркую погоду, предупредила врач-диетолог Юлия Чехонина.

В жару желательны напитки, обогащенные витаминами и минеральными веществами: они восполнят потери жидкости и поддержат водно-электролитный баланс. Можно использовать «шипучие» таблетки с набором витаминов и минералов. Они сладковатые на вкус, но не содержат сахар, посоветовала Чехонина.

Но лучший вариант для утоления жажды в жару — обычная питьевая или минеральная вода. В жаркую погоду организм теряет не только влагу, но и минеральные вещества. Минеральная вода отчасти их восполняет, рассказала «Российской газете» врач.

По ее словам, из минералки выбирать нужно «столовую» или «лечебно-столовую». А вот «лечебную» нужно использовать в ограниченных количествах и только по назначению врача.

Хорошие напитки для утоления жажды: вода с лимоном, с мятой, с базиликом. Натуральные кисломолочные напитки без добавления сахара, йогурт и кефир также помогут утолить жажду и отчасти голод, дала совет диетолог.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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