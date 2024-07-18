Как приготовить шашлык без канцерогенов

Приготовление шашлыка на открытом огне делает мясо потенциально опасным для здоровья — под воздействием дыма в нем образуются канцерогены, провоцирующие раковые заболевания. Как пожарить шашлык, чтобы снизить в нем концентрацию вредных веществ?

Главный фактор, который приводит к попаданию в мясо канцерогенов — дым от углей. В нем сосредоточены полициклические ароматические углеводороды, среди которых самым опасным считается бензапирен.

Попав в организм, бензапирен имеет свойство накапливаться и внедряться в комплекс ДНК, вызывая необратимые мутации. В результате клетка перерождается в опухоль. Эксперты Роскачества дали несколько советов, которые минимизируют риски при жарке шашлыка.

Как приготовить безопасный шашлык

Дать углям прогореть. Необходимо готовить мясо не над горящим пламенем, а над жаром от прогоревших углей. Приступать к жарке можно, когда дыма уже нет, а угольки покрылись белой «сединой».

Выбирать нежирное мясо. У жирного мяса на огне плавится сало, оно капает на горящие угли и приводит к обильному дыму. Кроме этого, жир отлично впитывает опасные вещества из дыма. Идеальный выбор — говядина, курица и рыба.

Жарить умеренно. Приготовление при слишком высокой температуре приводит к образованию подгоревшей корочки. В ней содержатся гетероциклические амины и акриламид, которые относятся к канцерогенам.

Использовать вертикальный мангал. В таком мангале дым идет вверх, при этом шашлык жариться сбоку. Принцип приготовления здесь напоминает распространенные электрошашлычницы.

Сервировать шашлык. От канцерогенов эффективно защищают антиоксиданты. Овощи и зелень — самый доступный источник антиоксидантов. Приготовление на огне мясо обязательно должен дополнять овощной салат.

Кроме этого, при приготовлении шашлыка лучше всего подходить к мангалу, только чтобы перевернуть шампуры, а в остальное время держаться от него подальше. Канцерогенные частицы способны попадать в организм через легкие и даже кожу.