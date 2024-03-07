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Эксперты посчитали стоимость купания в ванне с шампанским

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Эксперты высчитали стоимость неординарного подарка женщине на 8 марта, куда входит купание в ванне с шампанским, сет роллов и букет цветов.

Средняя цена оригинального подарка оказалась больше 100 тысяч рублей. Дешевле всего такой сюрприз для женщины обойдется жителям Ингушетии, где придется потратить 84 377 рублей. В Чукотском автономном округе стоимость достигнет 185 469 рублей, сообщается в исследовании Bankiros.ru.

Больше всего средств придется выложить за ванну с шампанским. Если исходить из того, что объем средней ванный 230 литров, а бутылка шампанского в среднем по России стоит 472 рубля (данные Росстата), то искупаться в игристом обойдется в 108 560 рублей.

Средняя цена сета роллов в России – 1500 рублей. Букет из пяти цветов, согласно данным Росстата, будет стоить 923 рубля.

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