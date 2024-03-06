Флорист посоветовала цветы на замену большого букета

Один красивый цветок может оказаться презентабельное букета цветов. Но для этого нужно обращать внимание на размер и упаковку.

Один из самых дорогих как по цене, так и по виду цветков — ранункулюс (Лютик азиатский). Один цветок может стать хорошей альтернативой среднему букету, считает флорист Мария Шетюк.

Если нет денег на хороший букет, не стоит выбирать дешевый, «колхозный» букет. Лучше взять один крепкий, качественный цветок, попросить его красиво упаковать и это будет выглядеть дороже.

Красивым подарком может оказаться вывернутая роза — это уже устоявшийся тренд во флористике.

«Вывернутые розы пользуются большой популярностью: из обычной розы делают вывернутую, и она становится в два-три раза больше. Это как раз возможность сэкономить», — отметила Шетюк.