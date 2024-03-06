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Флорист посоветовала цветы на замену большого букета

Источник:
Sibnet.ru
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Один красивый цветок может оказаться презентабельное букета цветов. Но для этого нужно обращать внимание на размер и упаковку.

Один из самых дорогих как по цене, так и по виду цветков — ранункулюс (Лютик азиатский). Один цветок может стать хорошей альтернативой среднему букету, считает флорист Мария Шетюк.

Фото: 4028mdk09 / CC BY-SA 3.0

Если нет денег на хороший букет, не стоит выбирать дешевый, «колхозный» букет. Лучше взять один крепкий, качественный цветок, попросить его красиво упаковать и это будет выглядеть дороже.

Красивым подарком может оказаться вывернутая роза — это уже устоявшийся тренд во флористике.

«Вывернутые розы пользуются большой популярностью: из обычной розы делают вывернутую, и она становится в два-три раза больше. Это как раз возможность сэкономить», — отметила Шетюк.

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