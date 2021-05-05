Череп бизона нашли в алтайской реке

Окаменелый череп бизона нашли водолазы в реке Бия на территории Алтайского края и выставили находку на продажу через Avito.

«Продам отлично сохранившийся окаменелый череп древнего Бизона, размах рогов 130 см», – написал в объявлении житель Бийска.

Останки выловили в конце марта два дайвера. Ранее на этом же месте они обнаружили древний рог, и вот теперь решили проверить, не остались ли на дне реки другие интересные артефакты.

Находку они обсудили с работниками музейной сферы и сделали вывод, что черепу около 10 тысяч лет. Его они решили продать за 150 тысяч рублей. Однако, если покупатель не найдется, передадут в музей.