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Череп бизона нашли в алтайской реке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://www.avito.ru/

Окаменелый череп бизона нашли водолазы в реке Бия на территории Алтайского края и выставили находку на продажу через Avito.

«Продам отлично сохранившийся окаменелый череп древнего Бизона, размах рогов 130 см», – написал в объявлении житель Бийска.

Останки выловили в конце марта два дайвера. Ранее на этом же месте они обнаружили древний рог, и вот теперь решили проверить, не остались ли на дне реки другие интересные артефакты.


Находку они обсудили с работниками музейной сферы и сделали вывод, что черепу около 10 тысяч лет. Его они решили продать за 150 тысяч рублей. Однако, если покупатель не найдется, передадут в музей.

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Алтайский край #Гео
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