Горячую воду начнут отключать в Новосибирске после майских праздников

СГК начнет проверку тепловых сетей Новосибирска на прочность и плотность повышенным давлением воды с 11 мая, при этом в жилых домах будут отключать горячую воду, сообщает пресс-служба компании.

С 11 мая СГК планирует начать проверку тепловых сетей Новосибирска на прочность и плотность повышенным давлением воды. Первой под отключение попадет зона ТЭЦ-5: зона ПНС №10, магистраль Лежена-Фрунзе. На ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4: зона ПНС №5 будут отключать воду с 12 мая по 24 мая.

Участок ТЭЦ-5 в Первомайском районе останется без горячей воды с 24 по 31 мая. Полный график отключений опубликован на сайте СГК.

Финальный этап испытаний — на тепломагистрали, выводящей теплоноситель с ТЭЦ-2, пройдет без отключений: абонентам горячая вода будет подаваться от другой тепломагистрали. Таким образом, после 20 июля — отключений горячей воды, связанных с проведением испытаний, не будет.