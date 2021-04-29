Microsoft сменит шрифт по умолчанию в Office

Компания Microsoft в 2022 году впервые за много лет сменит шрифт по умолчанию в популярном пакете программ Office.

На смену Calibri, который стоит по умолчанию с 2007 года, придет один из пяти оригинальных шрифтов, заказанных Microsoft. Они уже добавлены в обновлении Microsoft 365. Новыми шрифтами стали Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford и Grandview.

Microsoft планирует собрать отзывы от пользователей и впоследствии установить один из них шрифтом по умолчанию. Все представленные шрифты отличаются отсутствием засечек — дополнительных штрихов на конце символа.

Tenorite — это более современная версия хорошо известного шрифта Times New Roman. Отмечается, что создатели Bierstadt черпали вдохновение в швейцарской типографии XX века, а дизайн несколько похож на Helvetica.

Seaford основан на классических старых стилях, он является самым узнаваемым и привычным из новинок. Skeena представители Microsoft назвали «гуманистическим» шрифтом, в котором заметна разница между тонкими и толстыми частями символов.

Что касается Grandview, то его авторы вдохновлялись классическими немецкими дорожными и железнодорожными указателями для улучшенной читабельности на расстоянии и в плохих условиях.