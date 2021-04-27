Россия оштрафовала Apple за монополию

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала корпорацию Apple на 906 миллионов рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке, сообщается на сайте регулятора.

Штраф наложен по итогам разбирательства, проведенного по заявлению «Лаборатории Касперского». Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS.

Американская компания необоснованно урезала функциональность новой версии приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids от российского разработчика. При этом Apple вывела на рынок собственное приложение с аналогичными функциями Screen Time.

«Предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков», — отмечается в сообщении российского ведомства.

Пресс-служба Apple распространила заявление, в котором указывается, что компания с уважением относится к ФАС, однако не согласна с вынесенным решением и будет обжаловать его в установленном законом порядке.