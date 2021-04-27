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Холода отступят от Забайкалья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Холодная погода с дождями и мокрым снегом задержится в Забайкалье до середины недели, а затем циклон уйдет в районы Амурской области, сообщила пресс-служба краевого гидрометцентра.

В начале недели над территорией Забайкальского края погоду будет определять циклон с фронтальным разделом. Во вторник и среду ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные.

Ветер усилится до 15-20, а в отдельных районах до 28 метров в секунду. В четверг циклон сместится на районы Амурской области, и погода улучшится. В конце недели небольшие осадки пройдут лишь местами, ожидается ослабление ветра до 13 метров в секунду.

Преобладающая температура ночью 7-12 градусов ниже нуля, местами до 5 градусов мороза. Днем в начале недели столбик термометра не поднимется выше 7 градусов тепла, в конце недели температура воздуха прогреется до 14 градусов тепла.

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Забайкалье #Гео
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Топ комментариев

025Maks

Полюбому, они сами бухие были, и барагозили по полной... вот егерь и отработал.

ychuxa

да не будет никакого усиления( как это не печально), огромная вероятность, что до конца года 100 будет...

Grossmeister38rus

необязательными для некоторых компаний )))

jeryakob

Ктото же из создателей этой корзинки хотел прожить на 11 тыс . Но блин, деньги кончились в первый день,...
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