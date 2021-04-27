Холода отступят от Забайкалья

Холодная погода с дождями и мокрым снегом задержится в Забайкалье до середины недели, а затем циклон уйдет в районы Амурской области, сообщила пресс-служба краевого гидрометцентра.

В начале недели над территорией Забайкальского края погоду будет определять циклон с фронтальным разделом. Во вторник и среду ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные.

Ветер усилится до 15-20, а в отдельных районах до 28 метров в секунду. В четверг циклон сместится на районы Амурской области, и погода улучшится. В конце недели небольшие осадки пройдут лишь местами, ожидается ослабление ветра до 13 метров в секунду.

Преобладающая температура ночью 7-12 градусов ниже нуля, местами до 5 градусов мороза. Днем в начале недели столбик термометра не поднимется выше 7 градусов тепла, в конце недели температура воздуха прогреется до 14 градусов тепла.