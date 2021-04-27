Трое детей в Хакасии погибли дома одни во время пожара

Мать ушла по делам и оставила дома троих детей младше 7 лет, дети погибли во время пожара, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В понедельник вечером 30-летняя женщина на станции Аскиз в Хакасии ушла по своим делам, заперев в квартире шестилетнюю и семилетнюю дочерей и четырехлетнего сына одних дома. В квартире начался пожар.

У детей не было шанса самостоятельно выбраться из горящей квартиры, так как она находится на втором этаже, а входная дверь была закрыта на ключ. На ряду с другими следствие рассматривает в качестве приоритетной версию о детской шалости с огнем. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 09 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам).