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Трое детей в Хакасии погибли дома одни во время пожара

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии

Мать ушла по делам и оставила дома троих детей младше 7 лет, дети погибли во время пожара, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В понедельник вечером 30-летняя женщина на станции Аскиз в Хакасии ушла по своим делам, заперев в квартире шестилетнюю и семилетнюю дочерей и четырехлетнего сына одних дома. В квартире начался пожар.

У детей не было шанса самостоятельно выбраться из горящей квартиры, так как она находится на втором этаже, а входная дверь была закрыта на ключ. На ряду с другими следствие рассматривает в качестве приоритетной версию о детской шалости с огнем. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 09 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам).

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Хакасия #ЧП #Происшествия
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