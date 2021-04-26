Древний компьютер научили добыче биткоинов

Пользователь модифицировал выпущенный 39 лет назад ретро-компьютер Commodore 64 для добычи биткоинов, самой популярной криптовалюты современности.
Commodore 64 имеет восьмиразрядный процессор MOS 6510 c максимальной частотой 1,02 МГц. Объем оперативной памяти составляет всего 64 КБ, а за графику отвечает специальный процессор VIC-II.
Заработать деньги с помощью майнинга на таком древнем компьютере невозможно, так называемый хешрейт тут составляет всего 0,3 хеша в секунду. Это означает, что один доллар устройство принесет только через 150 тысяч лет.
Отмечается, что данный показатель можно улучшить, частично модернизировав «начинку» компьютера, но использовать Commodore 64 для прибыли все равно будет невозможно. Майнинг на ретро-устройстве носит исключительно развлекательный характер.