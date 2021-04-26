Древний компьютер научили добыче биткоинов

Пользователь модифицировал выпущенный 39 лет назад ретро-компьютер Commodore 64 для добычи биткоинов, самой популярной криптовалюты современности.

Commodore 64 имеет восьмиразрядный процессор MOS 6510 c максимальной частотой 1,02 МГц. Объем оперативной памяти составляет всего 64 КБ, а за графику отвечает специальный процессор VIC-II.

Заработать деньги с помощью майнинга на таком древнем компьютере невозможно, так называемый хешрейт тут составляет всего 0,3 хеша в секунду. Это означает, что один доллар устройство принесет только через 150 тысяч лет.

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Отмечается, что данный показатель можно улучшить, частично модернизировав «начинку» компьютера, но использовать Commodore 64 для прибыли все равно будет невозможно. Майнинг на ретро-устройстве носит исключительно развлекательный характер.