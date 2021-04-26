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Голодные медведи вышли из лесов в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Голодных медведей заметили рядом с населенными пунктами в Кемеровской области, власти рекомендуют не ходить в леса, сообщил департамент по охране животного мира региона.

Медведей наблюдали в районе Сыркашинской горы в Междуреченске. Местных жителей попросили не ходить в ту местность.

«Сейчас у них тяжелый период — голод. Вышли они сюда не полюбопытствовать, а покушать», 00 рассказал в видеообращении старший инспектор областного департамента по охране объектов животного мира Александр Гурылев.

Представитель департамента попросил жителей ни в коем случае не подкармливать медведей, избегать с ними любого контакта, убирать за собой мусор и остатки еды

В прошлом году численность медведей составляла более 3 тысяч особей, больше всего их живет в Крапивинском, Междуреченском, Новокузнецком, Таштагольском и Тисульском районах.

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