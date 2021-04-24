Назван простой способ спасти утопленный смартфон

Современные смартфоны имеют высокий уровень защиты от влаги, но в некоторых случаях это не спасает. Специалист посоветовал самый надежный способов восстановить работоспособность намокшего устройства. Так, в первую очередь нужно выключить устройство.

Есть несколько способов спасти утонувший или набравший воды внутрь корпуса гаджет, при этом использование фена — самый сомнительный из них, рассказал аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, пользователь может еще глубже задуть феном воду внутрь гаджета. Кроме этого, од воздействием высокой температуры может пострадать пластиковый корпус современного смартфона.

Такой способ годился для более старых мобильных телефонов, которые пользователь мог самостоятельно разбирать и собирать, но не для современных неразборных устройств, подчеркнул Шаталин.

Он отметил, что влагу, попавшую внутрь смартфона, хорошо впитывает обычный рис. При этом желательно засыпать аппарат зернами сразу после того, как в него попала влага — чем больше времени проходит после инцидента, тем больше шансов, что повреждения станут необратимыми

«Смартфон следует положить в рис или в силикагель, поскольку они вытягивают влагу. Силикагель лучше, но вряд ли он есть у вас дома. Если оставить смартфон в рисе на сутки, то это может помочь», — посоветовал эксперт.