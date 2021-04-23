Сбербанк запустил сервис предупреждений о звонках мошенников

Сбербанк запустил в своем мобильном приложении сервис проверки входящих вызовов, предупреждающий о звонке мошенников, сообщили в пресс-службе банка.

Сервис можно подключить мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». «Достаточно зайти в раздел "Безопасность" на главном экране и в настройках активировать кнопку "Проверять входящие звонки"», — говорится в сообщении.

«Наш новый высокотехнологичный сервис помогает клиентам сразу же распознать мошенника и не реагировать на его просьбы», — сказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Сервис стал частью комплексной системы защиты от мошенничества, выстроенной в банке. «Ежедневно "Сбер" обрабатывает порядка 10 тысяч сообщений о попытках мошенничества и, используя собственную модель анализа телефонных номеров, формирует свою уникальную, основанную на реальных событиях базу для проверки», — уточнили в банке.

Сегодня база банка содержит более 600 тысяч мошеннических номеров, добавили в кредитной организации.