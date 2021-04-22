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Физики СО РАН создали «машину времени» для археологов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН усовершенствуют масс-спектрометр, который поможет археологам датировать объекты возрастом в несколько миллионов лет. Других установок, позволяющих проводить подобные исследования, в России пока нет, сообщила пресс-служба НИИ.

Ускорительная масс-спектрометрия (УМС) — сверхчувствительный метод изотопного анализа. Своего рода «машина времени». Он позволяет с высокой точностью датировать археологические находки, геологические породы, а также изучать состав атмосферы и ткани живых организмов.

В новосибирском Академгородке сейчас есть ускорительный масс-спектрометр. Но ученые ИЯФ модернизуют его и тогда археологи смогут датировать находки возрастом в несколько миллионов лет.

В этом году сотрудники ИЯФ разработали новый детектор. «Если сейчас нам доступна датировка образцов возрастом до пятидесяти тысяч лет, то с новым детектором мы сможем заглядывать в прошлое на миллионы лет», — рассказывает главный научный сотрудник ИЯФ СО РАН Василий Пархомчук.

Новый детектор находится на финальной стадии разработки и сможет использоваться для анализа образцов из области археологии, геологии медицины и космологии.

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