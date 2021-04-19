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Застой российской экономики побил советский рекорд

Источник:
Finanz.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российская экономика установила застойный рекорд, побивший советские показатели — с 2008 по 2019 год она выросла всего на 8,8%, свидетельствует статистика Росстата и расчеты Высшей школы экономики.

Средний рост российской экономики в этот период составил 0,88%, тогда как в худшие годы СССР темпы роста никогда не падали ниже 1,5%. От среднемировых показателей Россия отстала в 3,5 раза, за аналогичный период она выросла на 31,2%.

В США рост экономики за данный период составил 16,2%, а в Китае данные показатели составили 101%. В Советском Союзе экономика в среднем росла на 4-6% ежегодно до второй половины 1970-х годов.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до 2024 года российская экономика в среднем будет расти на 1,5%. В ближайшее время доля России в мировом ВВП с нынешних 3,1% упадет до 2,8%, что станет историческим антирекордом.

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Glum_Tweet

Ага его любовь видна во всём! Дорог нет медицины нет зарплат нет жизни нет! Любовь зла!

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Uynachalnica

То-то зарплаты тут самые низкие!

jeryakob

Чеж он тогда дворец то построил в геленжике? Чета путается в показаниях
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