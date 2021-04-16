Следователи возбудили дело о гибели пропавшего в Оби мальчика

Следователи возбудили уголовное дело по факту утопления шестилетнего мальчика в реке Власиха в городе Обь Новосибирской области.

Мальчик пропал в четверг вечером. Дети после прогулки стали расходится, ребенок пошел за мячом, который находился у реки. После этого времени мальчика не видели.

«В ходе поисковых мероприятий и опроса лиц, контактировавших с ребенком до момента исчезновения, следователем во взаимодействии с сотрудниками полиции установлено, что ребенок зашел в водоем и утонул», — говорится в сообщении.

Пойму реки Власихи на протяжении несколько десятков километров прочесывают водолазы, местность вдоль реки прочесывают сотрудники правоохранительных органов, волонтеры.