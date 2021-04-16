Сеть производств сыра создадут в Туве

Сеть производств сыра начнут создавать в районах Тувы в 2022 году, сообщил министр экономики Тувы Дайынчы Ондар в рамках Красноярского экономического форума.

Тува занимает пятое место в России по численности поголовья мелкого рогатого скота. Фермеры получают большое количества молока, которое можно пустить на производство сыра.

«Мы хотим в каждом районе открыть такое (производство). Хотим ориентировать на это крестьянские и фермерские хозяйства», — сказал ТАСС Ондар, добавив, что наиболее активные производители смогут предложить свою продукцию уже в конце этого года, но масштабная реализация проекта ожидается в 2022 году.

Тува входит в число антилидеров по экономическому здоровью и доходам населения.