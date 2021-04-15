США решились на финансовые санкции против России

Новые антироссийские санкции США, о которых собирается объявить администрация президента Джо Байдена, будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом России, сообщают американские СМИ.

Вашингтон собирается расширить ограничения для американцев на проведение операций с российским госдолгом. Финансовые учреждения США не смогут покупать гособлигации у Центрального банка России, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния после 14 июня, приводит РБК материал The Wall Street Journal.

Ограничительные меры будут введены в ответ на предполагаемые «неправомерные действия» со стороны России, в том числе кибератаки на правительственные сети через программное обеспечение компании SolarWinds и попытки вмешательства в выборы.

Под новые санкции США попадут как физические, так и юридические лица: несколько россиян — должностных лиц в правительстве и разведке, а также десятки организаций, в том числе компании, «которые действуют за пределами России в интересах Москвы».

Также меры могут ввести в отношении СМИ, которые, по мнению Вашингтона, распространяли дезинформацию во время предвыборной кампании 2020 года. Есть информация, что из США вышлют десять российских дипломатов.

Россия неоднократно отвергала обвинения Вашингтона о причастности Москвы к кибератакам и вмешательству в выборы.