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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина ввела санкции против 606 российских политиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: The Presidential Office of Ukraine / CC BY 4.0

Украина ввела санкции против шести российских политических деятелей, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«Сегодня принято важное решение СНБО Украины: применены санкции к 606 физическим лицам, которые относятся к руководящей верхушке России. 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации России, 424 депутата Госдумы России», — сказал Зеленский.

По его словам, в отношении этих лиц уже приняли юридические, дипломатические и политические меры. Он не уточнил, в чем эти меры заключаются. Список подпавших под санкции россиян также не приводится.

Ранее Украина ввела санкции против более 700 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией «Росатом». Это произошло на фоне посещения миссией МАГАТЭ Запорожской АЭС.

Тема: Санкции против России
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Политика #Мир
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Топ комментариев

nifnif

как же тогда вяжется такое высказывание от чиновников, что не просили рожать?!?

Disobedient

И не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))

fydor55

От осознания собственного ничтожества на оскорбления потянуло?

artemizz

Ну что ж, Аллах за ними приглядит