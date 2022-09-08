Украина ввела санкции против 606 российских политиков

Украина ввела санкции против шести российских политических деятелей, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«Сегодня принято важное решение СНБО Украины: применены санкции к 606 физическим лицам, которые относятся к руководящей верхушке России. 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации России, 424 депутата Госдумы России», — сказал Зеленский.

По его словам, в отношении этих лиц уже приняли юридические, дипломатические и политические меры. Он не уточнил, в чем эти меры заключаются. Список подпавших под санкции россиян также не приводится.

Ранее Украина ввела санкции против более 700 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией «Росатом». Это произошло на фоне посещения миссией МАГАТЭ Запорожской АЭС.