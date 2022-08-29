Страны Балтии предложили восьмой пакет санкций против России

Страны Балтии подготовили для Еврокомисии конкретные предложения по восьмому пакету антироссийских санкций, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Мы, по крайней мере, хотим, чтобы восьмой пакет санкций был принят как можно раньше. Мы уже внесли в Комиссию конкретные предложения по этому вопросу. Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, а также о том, чтобы внести в санкционные списки еще больше людей и организаций», — цитирует ТАСС Рейнсалу.

По его словам, ранее принятые санкции «действуют, но этого недостаточно». При этом глава МИД Эстонии отметил, что ограничения также негативно отражаются и на европейцах.

«Отчасти это правда в краткосрочной перспективе, но не в долгосрочной. Если мы не готовы сейчас перенести небольшой ущерб, то в будущем наши экономики пострадают еще сильнее. <...> Необходимо выдержать и даже вводить более жесткие санкции», — считает министр.