Nokia окончательно уйдет из России

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia прекратит деятельность на территории Российской Федерации, заявил представитель компании.

«К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы», — цитирует ТАСС представителя компании.

По его словам, он добавил, что официальное присутствие компании в стране продлится до тех пор, пока «не будет завершено юридическое закрытие».

Ранее стало известно, что шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson также в ближайшие месяцы также свернет свою деятельность в России.