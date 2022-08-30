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Nokia окончательно уйдет из России

Источник:
ТАСС
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Фото: inky / Attribution-NonCommercial License

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia прекратит деятельность на территории Российской Федерации, заявил представитель компании.

«К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы», — цитирует ТАСС представителя компании.

По его словам, он добавил, что официальное присутствие компании в стране продлится до тех пор, пока «не будет завершено юридическое закрытие».

Ранее стало известно, что шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson также в ближайшие месяцы также свернет свою деятельность в России.

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