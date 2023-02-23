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Атомную отрасль и алмазы исключат из санкций ЕС

Источник:
Sibnet.ru
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Выращивание алмазов в Институте геологии и минералогии СО РАН
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новый пакет санкций Евросоюза против России не затронет атомный сектор или запрет на импорт алмазов, сообщили итальянские СМИ со ссылкой на данные источников.

По информации газеты La Vanguardia, такие страны, как Венгрия, Франция, Болгария и Бельгия противятся возможности принять меры в отношении российской атомной промышленности или алмазного бизнеса. А страны Прибалтики, в особенности Литва, настаивают на этом.

Новые ограничения на торговлю между ЕС и Россией могут коснуться около 50 электронных компонентов для ракет, беспилотников и вертолетов. Но для того, чтобы санкции ввели, необходимо одобрение всех стран Европы.

Ключевые препятствия при введении санкций сейчас исходят от Будапешта, пишет ТАСС со ссылкой на данные итальянского СМИ. Именно венгерская делегация попросила убрать из нового санкционного списка некоторые имена, а также выступила против предложения о продлении рестрикций раз в год вместо шести месяцев.

В среду послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, переговоры продолжатся в четверг. Согласно информации внешнеполитической службы ЕС, в санкционный список для России включены 1,3 тысячи физических лиц и 171 компания.

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