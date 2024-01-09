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Подсчитаны потери Евросоюза из‑за антироссийских санкций

Источник:
Sibnet.ru
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Евросоюз потерял из-за антироссийских санкций 500 миллионов евро, заявил депутат бундестага Маттиас Моосдорф.

«Санкции затрагивают только Запад. В самой России они укрепляют менталитет "осажденной крепости". Фактические издержки от санкций для ЕС уже, вероятно, превысили 500 миллионов евро», — сказал депутат в интервью «Известиям».

В конце декабря министр финансов Германии Кристиан Линднер признал, что Берлин оплачивает половину всей помощи Киеву из Европы. Кроме того, политик указал, что санкции против России спровоцировали рост цен на нефть и газ.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что санкционные ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. При этом Россия справляется с их последствиями, а на Западе есть понимание, что эти санкции неэффективны.

Тема: Санкции против России
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Экономика #Деньги #Мир
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Топ комментариев

Uynachalnica

Не слишком ли часто нештатные сходы стали случаться?

GammiPluh

Еще год продержатся, но не больше... украинцы не смогут жить при таком агрессивном режиме у власти......

Asd10

Фейкомету фейкометово. А ты как хотел?

pepelmetal

Ага, лучше верить асашайским пробиркам