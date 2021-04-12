Восьмилетняя девочка погибла в бассейне Красноярского края

Следственный комитет Красноярского края возбудил уголовное дело из-за гибели восьмилетней девочки в бассейне мини-отеля в поселке Шушенское.

По версии следствия, в понедельник 20 учеников из Минусинска приехали в бассейн мини-отеля «Аква-центр Енисей». Их сопровождали учителя и один из родителей. В какой-то момент во время купания восьмилетняя девочка резко ушла на дно бассейна и захлебнулась.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура края организовала проверку. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности в отеле, а также законность действий руководства школы.

Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть). Виновным грозит до шести лет лишения свободы.