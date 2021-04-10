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Эксперт оценил опасность сна рядом со смартфоном

Источник:
WeChat
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Фото: © Janice Waltzer

Взаимосвязь между излучением мобильных телефонов и развитием злокачественных опухолей пока не доказана, поэтому спать рядом со смартфоном не слишком опасно, заявил китайский физик-инженер Шан Чжинань.

По словам эксперта, человек с рождения окружен разными источниками излучения. Согласно классификации канцерогенов Международного агентства по изучению рака, электромагнитное излучение входит в категории 2B и 3, наравне с маринованными огурцами и кофе.

Чжинань отметил, что опасаться стоит канцерогенов первой категории, к ним относятся табак, солнечный свет и автомобильные выхлопные газы. Телефон, особенно находящийся в режиме ожидания, излучает минимально.

Обычно излучение вырастает при разговоре или передаче данных, поэтому специалист посоветовал использовать наушники при длительных звонках для снижения вредного воздействия излучения на голову.

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Технологии #Смартфоны #Здоровье
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