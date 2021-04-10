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Шланг сбил с ног пожарного и бабушку в Томске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Шланг вырвался из руки пожарного и сбил с ног бабушку, проходящую мимо. Очевидцы выложили в Сеть виде с инцидентом, произошедшем в Томске.

На кадрах заметно, что пожарный тушит огонь, разгоревшийся в мусорном баке. В один из моментов, находящийся под напором воды шланг , вырывается из рук огнеборца, сбивая его с ног, а затем и бабушку, проходящую мимо.

Через несколько секунд другие пожарные подбежали, «усмирили» разбушевавшийся шланг, помогли подняться на ноги старушке и собрали рассыпавшиеся из ее пакета продукты. 

По данным пресс-службы областного ГУ МЧС, в результат инцидента никто не пострадал.

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