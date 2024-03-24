Крысы-наркоманы сожрали вещдоки в полиции Нового Орлеана

Полиция Нового Орлеана столкнулась с неожиданной проблемой — крысы-наркоманы сожрали марихуану, которая хранилась в качестве вещественного доказательства, сообщила суперинтендант полицейского управления города Анна Кирпатрик.

«Крысы едят нашу марихуану и они находятся в состоянии наркотического опьянения», — приводит канал KCAL News заявления Кирпатрик.

Суперинтендант полиции Нового Орлеана выразила тревогу тем, что городские крысы не только захватывают комнаты для сбора улик, но уже и офисные помещения. По ее словам, полицейское управление города задумалось о переезде в новое здание.

Ведущих KCAL News рассмешил то, что крысы в США не только бегают по подземке Нью-Йорка с пиццей в зубах, но уже начали воровать наркотики у полиции Нового Орлеана.