Загадочный монолит обнаружили в Уэльсе. ФОТО

Стальной монолит заметили в безлюдном месте Уэльса, появление загадочного сооружения привело местных жителей в недоумение.

Найденный на холме загадочный монолит Фото: © Richard Haynes

Первым конструкцию обнаружил любитель бега Ричард Хейнс по время очередной тренировки. Мужчина совершал пробежку в окрестностях городка Хей-он-Уай, когда заметил металлическую стелу, вкопанную в землю, пишет NewYork Post.

Высота обелиска — более трех метров, он выполнен из нержавеющей стали и установлен вертикально. У монолита четыре грани, он правильной формы. При этом конструкция полая внутри.

Таинственные металлические монументы начали находить на планете в ноябре 2020 года — первая такая конструкция появилась посреди пустыни в американском штате Юта. Позднее еще один монолит нашли в Калифорнии.

Также загадочные объекты находили в Румынии, Нидерландах, Колумбии, Германии, Испании, Венгрии и Польше. Предпоследний монолит был обнаружен 31 декабря 2020 года в Торонто недалеко от озера Онтарио.