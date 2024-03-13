НАВЕРХ
Актуальная тема
На грани науки
Актуальная тема
На грани науки
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Загадочный монолит обнаружили в Уэльсе. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
297 4

Стальной монолит заметили в безлюдном месте Уэльса, появление загадочного сооружения привело местных жителей в недоумение.

Найденный на холме загадочный монолит
Найденный на холме загадочный монолит
Фото: © Richard Haynes

Первым конструкцию обнаружил любитель бега Ричард Хейнс по время очередной тренировки. Мужчина совершал пробежку в окрестностях городка Хей-он-Уай, когда заметил металлическую стелу, вкопанную в землю, пишет NewYork Post.

Высота обелиска — более трех метров, он выполнен из нержавеющей стали и установлен вертикально. У монолита четыре грани, он правильной формы. При этом конструкция полая внутри.

Таинственные металлические монументы начали находить на планете в ноябре 2020 года — первая такая конструкция появилась посреди пустыни в американском штате Юта. Позднее еще один монолит нашли в Калифорнии.

Также загадочные объекты находили в Румынии, Нидерландах, Колумбии, Германии, Испании, Венгрии и Польше. Предпоследний монолит был обнаружен 31 декабря 2020 года в Торонто недалеко от озера Онтарио.

Тема: На грани науки
Лох-несское чудовище: дерево, плезиозавр или бегемот?
Раскрыто происхождение найденных волос йети
Пентагон скрывал контакты с НЛО от президентов США
Найдены останки пришельцев: научная сенсация или мистификация?
смотреть все
Жизнь #Курьезы #Мистика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чешский эксперт рассказал, как НАТО развяжет войну против России
ВСУ написали цель на сбитом дроне
Появление голого Джона Сины на «Оскаре» разоблачили
Поседение волос оказалось обратимым процессом
Обсуждение (4)
Картина дня
Путин поддержал введение прогрессивного налога
Раскрыты детали последнего доклада экипажа Ил-76
Россияне переплатят по ипотеке четыре стоимости квартиры
Рассекречено первое авто нового российского бренда XCITE
О самом главном
Что означают масленичные и блинные поговорки
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Что такое оговорки по Фрейду
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

korvinsS

Просто хотели избавится вот и нашли повод.

pinta666

у нас не вампиры,а упыри.И это другое.

muroroa

А Стоянов сказал, что вампирам в России никогда так хорошо ни жилось как при Путине.

-2rist-

новость звучит как будто это чья то заслуга, а не следствие международных отношений.