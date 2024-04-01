Библиотека скрыла книгу с переплетом из человеческой кожи

Библиотека Гарвардского университета убрала из коллекции книгу XIX века, чей переплет был сделан из человеческой кожи.

Книга Арсена Уссе в переплете из человеческой кожи Фото: © Harvard University

Книга под названием «Des destines de l’ame» Арсена Уссе хранилась в библиотеке с 1934 года. Работа была посвящена духовным практикам и жизни после смерти. Ранее экземпляр принадлежал французскому врачу Людовику Буланду, который и создал этот жуткий переплет.

Врач использовал кожу с тела душевнобольной женщины, умершей в его больнице. «Книга о человеческой душе достойна иметь человеческую оболочку: я сохранил этот кусок человеческой кожи, снятый со спины женщины», — пояснил он в записке.

В 2014 году ученые провели анализ книги, который подтвердил, что переплет действительно создан из человеческой кожи. До недавнего времени книга из человеческой кожи была доступна для всех посетителей библиотеки.

Сейчас книга перенесена в особое хранилище, недоступное для широкой публики. Такое решение принято из-за «этического характера происхождения книги и последующей истории», отмечается в сообщении университета.