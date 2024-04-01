НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Библиотека скрыла книгу с переплетом из человеческой кожи

Источник:
Sibnet.ru
292 0

Библиотека Гарвардского университета убрала из коллекции книгу XIX века, чей переплет был сделан из человеческой кожи.

Книга Арсена Уссе в переплете из человеческой кожи
Книга Арсена Уссе в переплете из человеческой кожи
Фото: © Harvard University

Книга под названием «Des destines de l’ame» Арсена Уссе хранилась в библиотеке с 1934 года. Работа была посвящена духовным практикам и жизни после смерти. Ранее экземпляр принадлежал французскому врачу Людовику Буланду, который и создал этот жуткий переплет.

Врач использовал кожу с тела душевнобольной женщины, умершей в его больнице. «Книга о человеческой душе достойна иметь человеческую оболочку: я сохранил этот кусок человеческой кожи, снятый со спины женщины», — пояснил он в записке.

В 2014 году ученые провели анализ книги, который подтвердил, что переплет действительно создан из человеческой кожи. До недавнего времени книга из человеческой кожи была доступна для всех посетителей библиотеки.

Сейчас книга перенесена в особое хранилище, недоступное для широкой публики. Такое решение принято из-за «этического характера происхождения книги и последующей истории», отмечается в сообщении университета.

Еще по теме
Несчастливый високосный год: наука против суеверий
Зачем в календаре високосный год
Почему в СССР строили девятиэтажки
Неизвестный Брежнев: факты из жизни советского генсека
смотреть все
Жизнь #История #Курьезы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МЧС опубликовало список погибших в «Крокус сити холле»
Пугачева объяснила молчание о трагедии в «Крокусе»
Зеленский заговорил о переговорах с Россией
Устроившие теракт в «Крокусе» бежали в Киев
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

Alhazred

А Хуссейна накачивали деньгами и вооружением? Твоя аналитика на уровне детского сада. Не надоело позориться...

scorpion2777

Свидомый верь , придет пораПокоя, радости, достатка…Но к той поре на ваших пяткахНапишут ваши номера…

nicollaich

Пошла накачка волны народного гнева.

DEMON01

опять байден цены поднял , ну что за человек ни как не успокоится.